Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Elle" | WDR 2 Kino | 16.02.2017 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 09.03.2017 | WDR 2

Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) ist eine selbstbewusste Frau in den Fünfzigern. Sie lebt allein in einem schmucken Haus am Stadtrand von Paris und leitet erfolgreich eine Firma, die Videospiele designt.

Am helllichten Tag bricht ein maskierter Mann in ihr nobles Pariser Zuhause und vergewaltigt sie. Der Vorfall scheint Michèle anschließend kalt zu lassen. Sie weist die Rolle des passiven Opfers zurück und nimmt ihr Leben umgehend wieder in die Hand. Als sie schließlich den Angreifer aufspürt, verstrickt sie sich mit ihm in ein Spiel aus Neugier, Anziehung und Rache, das jederzeit außer Kontrolle geraten kann.

Das Besondere an Paul Verhoevens Film ist, dass er sich gängigen Erzählweisen und Sehgewohnheiten verweigert. "Elle" ist anders. Diese Michèle geht nicht zur Polizei, ist nicht am Boden zerstört, nicht mal verunsichert. Sie zieht vielmehr furchtlos ins Leben zurück, macht Mitarbeiter fertig und betrügt ihre beste Freundin mit deren Ehemann (Christian Berkel), den sie ständig erniedrigt. Und das alles soll in einem Film funktionieren? Ja und sogar gut.

Denn Verhoeven gelingt es, die ernste Geschichte mit überspitztem Humor und grotesken Situationen zu erzählen, ohne die Vergewaltigung dabei herunterzuspielen. Verhoeven moralisiert nicht. Genauso lässt er Erklärungsversuche auf psychologischer Ebene ins Leere laufen. Er hat keinen US-Mainstreamthriller auf die Leinwand gebracht, sondern einen gelungenen Genre-Hybrid, der von seiner Hauptfigur getragen wird.

Wer könnte diese undurchschaubare Frau besser spielen als Isabelle Huppert? Bis zum Ende schafft sie die Balance, Michèle als unberechenbar und trotzdem glaubwürdig darzustellen. Eine hoch intelligente, entschlossene Frau in Designergarderobe, der man alles zutraut. Zu Recht ist Huppert für ihr fulminantes Spiel mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden und wird auch als beste Hauptdarstellerin bei den Oscars gehandelt.

"Elle" ist kein Film wie…, er lässt keine Vergleiche zu. Gerade beim sensiblen Thema Vergewaltigung hatte die eigenwillige Mischung aus Thriller, Drama und Komödie missraten können. Ist sie aber nicht. Im Gegenteil. "Elle" hat das Zeug zum Kultfilm.

Thrillerkomödie, F/D/B 2016

Regie: Paul Verhoeven ("Total Recall", "Showgirls", "Basic Instinct", "RoboCop", "Starship Troopers", "Black Book")

Darsteller: Isabelle Huppert ("Violette Nozière", "Die Ausgebufften", "8 Frauen", "Die Klavierspielerin", "Liebe"), Laurent Lafitte ("Die purpurnen Flüsse", "Kleine wahre Lügen"), Christian Berkel ("Inglourious Basterds", "Der Untergang", "Das Experiment")

Länge: 125 min

ab 16 Jahren

Kinostart: 16.02.2017

Stand: 16.02.2017, 00:01