Dustin Lee Hoffman zählt in Hollywood zu den großen Stars der Filmbranche. In jungen Jahren will er zunächst Pianist werden, bevor er sich für ein Schauspielstudium entscheidet und unter anderem in New York City am renommierten Actors Studio studiert. Damals teilt er sich eine kleine Wohnung mit seinem Freund und Kommilitonen Gene Hackman ("Bonnie und Clyde"). Keine leichte Zeit für den Jungschauspieler, er kann kaum Rollen ergattern.