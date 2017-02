360°-Videos: Nicht dabei - aber mittendrin

"Im normalen Film siehst du einen Ausschnitt im Bild. Das was links vom Bild und rechts vom Bild ist, das möchtest du eigentlich nicht sehen, weil da kleben Tesarollen, da stehen Lampen rum, und und und" , so Regisseur Klaus Wacht. Bei einem 360-Grad-Video sei das natürlich alles nicht möglich. Wacht arbeitet seit einigen Jahren als Regisseur, Drehbuchautor, und Kameramann an 360-Grad-Filmen.

Der Betrachter hat die Kontrolle über das Bild

Die zentrale Eigenschaft des klassischen Films ist verloren gegangen: Im 360-Grad-Film komponiert nicht mehr der Filmemacher das Bild und lenkt den Blick des Betrachters. Jetzt ist es der Betrachter oder anders gesagt der Besucher dieser virtuellen Umgebung, der die Kontrolle über das Bild hat: Er bestimmt, wohin er gerade guckt.

Tschernobyl mit VR-Brille

Der 360-Grad-Film muss also das Auge des Betrachters immer dahin locken, wo die Handlung sich gerade weiterdreht. Daran, wie diese Lockreize genau aussehen können, tüfteln die Filmemacher noch, aber Klang und Ton werden hierbei eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig müssen sie den Verlust einer ganzen Kiste kinematographischer Tricks und Kniffe ausgleichen, die nicht mehr anwendbar sind. "Man ist entweder nah dran oder weit weg, aber man sieht immer alles - rundum. Also dicht auf die Augen, die dann anfangen zu weinen, geht gar nicht in einem 360-Grad-Film", erklärt Regisseur Wacht.

Begeisterung bei Publikum und Filmemachern