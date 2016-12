Video starten, abbrechen mit Escape Trailer zum Kinofilm "Die Überglücklichen" | WDR 2 Kino | 29.12.2016 | 01:45 Min. | Verfügbar bis 19.01.2017 | WDR 2

Maria Beatrice Morandini Valdirana (Valéria Bruni Tedeschi) ist Gräfin und Quasselstrippe, die sich in der Welt der Schönen und Reichen bestens auskennt. Seitdem sie sich in einen Berufsverbrecher verliebt und der italienischen Justiz zahlreiche Gründe gegeben hat, sie unter Arrest zu stellen, ist von ihrer gesellschaftlichen Bedeutung nicht mehr viel übrig. Beatrice muss sich in der rustikalen Villa Biondi psychologischer Behandlung unterziehen. Als die junge Donatella (Micaela Ramazotti), die außerhalb ihres eigenen Universums kaum anzutreffen ist, dort ebenfalls Patientin wird, nimmt Beatrice die gebrochene Frau unter ihre Fittiche.

Beim Arbeitseinsatz in einer lokalen Gärtnerei ergibt sich eine seltene Gelegenheit, den goldenen Käfig zumindest kurzfristig zu verlassen: Beatrice und Donatella flüchten. Dicht gefolgt von einem Dutzend Psychologen jagen sie durch die Toskana und freunden sich bald an. Zwischen bipolaren Glücksschüben, manischer Zielstrebigkeit und zwanghafter Furcht verstehen sie einander besser, als sonst jemand es könnte. Nichts weniger als das Glück wollen sie suchen bei ihrem Ausflug in dieses Freiluft-Irrenhaus, das man viel zu oft mit der Realität verwechselt.

Paolo Virzis ("Die süße Gier") neue Komödie versprüht einen riesigen Appetit auf das Leben. Bei allem Wortwitz und Humor findet er den richtigen Ton, um sich psychischen Leiden zu nähern. "Die Überglücklichen" bringt zwei starke Darstellerinnen auf die Leinwand: Valérie Bruni Tedeschi glänzt als Adelige mit Realitätsverlust, Micaela Ramazotti überzeugt als geheimnisvoll Introvertierte. Beide erleben Höhen und Tiefen, zeigen ihre enorme Kraft, genauso wie ihre Zerbrechlichkeit. Der Film nimmt beide Seiten ernst. Kluge Unterhaltung.

Tragikkomödie, Italien/Frankreich 2016, Regie: Paolo Virzi, ab 12 Jahren

Kinostart: 29.12.2016

Stand: 29.12.2016, 00:00