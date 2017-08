Der Kinofilm besteht aus fünf eigenständigen Episoden: der Wende-Komödie "Zurück in die Zone", dem Indianer-Abenteuer "Winnetou in Love", der Sissi Episode "Wechseljahre einer Kaiserin", der Science Fiction Story "Planet der Frauen" und der Scorcese Persiflage "Lutz of Wall-Street". Die drei Hauptdarsteller sind in diesen lose durch einen Erzähler verbundenen Kapiteln in 26 unterschiedlichen Rollen zu sehen – wie immer in witzigen Kostümen, Masken und Dialekten.

Die Winnetou Episode ist eindeutig die beste – dank ihrer immensen Gagdichte und irren Wortspielereien. Und: Ja! Der Mann von der Kavallerie mit der Trompete ist Stefan Mross! Und der schnarchende Typ im Gefängnis Til Schweiger (ganz ohne Text). Es hagelt – wie immer - Überraschungen. Wie schon in "Der Schuh des Manitu" gibt es Anspielungen auf die Klassiker nach Karl May.

Bully Herbig hat den Film inszeniert – ihm ist die Leidenschaft seines Schöpfers fürs Kino in jeder Szene anzumerken. Bildgestaltung und Kamerafahrten machen die Bullyparade auch zu einem visuellen Spaß. Es ist ein befreiendes, sympathisches, albernes Lachen, dass die drei Comedians bei ihrem Publikum herausfordern – fern von dem heute in Filmen so beliebten "unter der Gürtellinie" Humor oder blankem Zynismus.

Wie oft in Episoden Filmen, sind nicht alle Kapitel gleich stark – macht aber nichts. Keine ist länger als 25 Minuten und trotz kleiner Längen hört jede Episode dann auf, wenn man noch weiterschauen könnte.

Bully Herbig hat angekündigt, dass dieser Kinofilm seine letzte Komödie sei und er sich anderen Genres zuwenden möchte. Schade. "Bullyparade – Der Film" ist eine gelungene Abschiedsvorstellung geworden.

Komödie, Deutschland 2017



Regie: Michael "Bully" Herbig ("Der Schuh des Manitu", "(T)Raumschiff – Surprise")



Darsteller: Michael "Bully" Herbig ("Der Schuh des Manitu", "Zettl", "Wickie und die starken Männer"), Christian Tramitz ("Der Schuh des Manitu", "Keinohrhasen", Serie: Hubert und Staller), Rick Kavanian ("Der Schuh des Manitu" "Keinohrhasen", "Otto’s Eleven"), Sky Dumont ("Der Schuh des Manitu", "Eyes wide shut")



Länge: 100 Minuten



ab 6 Jahren



Kinostart: 17.08.2017

Stand: 17.08.2017, 00:00