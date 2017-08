Die kolportierte Verbindung des damaligen US-Präsidenten mit Monroe sorgte angesichts ihres mysteriösen Todes und der Gerüchte um ihre Liaison mit seinem Bruder Robert F. Kennedy für vielfältige Spekulationen über die Beteiligung des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA am Tod der Schauspielerin. Nach einer anderen Version soll die Mafia für ihren Tod verantwortlich sein, um die Spur in Richtung der Kennedy-Brüder zu lenken, um deren Vorgehen gegen das organisierte Verbrechen zu blockieren. Fakt ist, dass Marilyn Monroe im Alter von 36 Jahren in ihrem Haus in Brentford am 5. August 1962 tot aufgefunden wurde. Im Obduktionsbericht heißt es: "Akute Barbituratvergiftung infolge von Einnahme einer Überdosis - wahrscheinlich Selbstmord."