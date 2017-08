Liesborner Evangeliar kehrt zurück

Das mehr als 1.000 Jahre alte Liesborner Evangeliar kehrt am Montag (28.08.2017) an seinen Entstehungsort zurück. Dann wird die mittelalterliche Handschrift in der Abteikirche Liesborn in Wadersloh der Öffentlichkeit präsentiert. An der Präsentation nehmen auch die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen und Münsters Bischof Felix Genn teil. Dabei sollen auch die Förderer und Sponsoren vorgestellt werden, die den Rückkauf möglich gemacht hatten.

Rückkauf für drei Millionen Euro