Am 26. Januar 1977 erscheint die erste Ausgabe der Emma. Keine Mode- und Kosmetiktipps, dafür geht es um Frauen und ihren Beruf. Es gibt ein Interview mit Romy Schneider, und Rudolf Augstein erhält den Titel "Pascha des Monats". Die Journalistin Alice Schwarzer ist 34, als sie Emma gründet, hat sich bereits einen Namen als Frontfrau der Frauenbewegung gemacht. Die Medien sind fest in Männerhand. Sie will etwas dagegensetzen: eine "Zeitschrift von Frauen für Frauen". Männer sollen nicht für Emma schreiben.

