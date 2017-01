Wer sind die "Goldenen Blogger 2016"?

" Ich mache im weitesten Sinne Öffentlichkeitsarbeit für Familien - insbesondere Alleinerziehende - und bin da mittlerweile so was wie eine Expertin, auf die auch große Medien zurückgreifen ", berichtet Finke. " Das ist tatsächlich sehr sinnstiftend und sehr schön, weil mir daran liegt, Dinge für die Familien und für die Gesellschaften zu verändern. " In diesem Jahr ist Christine Finke gleich zweimal für "Die Goldenen Blogger" nominiert.