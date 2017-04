Ruhr Museum Essen – "Der geteilte Himmel"

Luther oder Papst?

Vor dieser Alternative standen die Länder und Gemeinden während der Reformationszeit. Nö, sagten sich einige Städte im Ruhrgebiet, wir machen was dazwischen. Viele gehörten zu den Vereinigten Herzogtürmern Jülich-Kleve-Berg. Und die erlaubten zum Beispiel die Priesterehe, wendeten sich aber nicht vom Papst ab. Das erfahren die Besucher in der Ausstellung "Der geteilte Himmel" im Ruhr Museum Essen.

Hinter jedem Objekt verbrigt sich eine Geschichte

Christliche Kunstwerke, ein Kanzel aus einer Kirche in Dortmund-Asseln, viele Infotafeln – so beginnt die Ausstellung. Es lohnt sich, nicht nur die Augen schweifen zu lassen, sondern bei vielen Objekten genauer hinzusehen. Denn jedes erzählt eine eigene Geschichte. Ein Brotteller zum Beispiel stammt aus einem Stift in Fröndenberg, in dem adlige Töchter aus lutherischen, reformierten und katholischen Gemeinden friedlich zusammen lebten. Die drei Konfessionen teilten sich auch die Kirche.