"Ich stand heulend da" - Daniel Etter im Gespräch

Mit seinen Fotos gibt Daniel Etter der Flüchtlingskrise ein Gesicht.

1980 in Solingen geboren, studierte er zunächst Politikwissenschaft und wurde auf der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet. Er arbeitet freiberuflich für verschiedene Medien. 2013 erhielt Etter den Axel-Springer-Preis. 2016 wurde er mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, für das in der New York Times abgedruckte Bild eines syrischen Vaters, der bei seiner Ankunft in Griechenland in Tränen ausbricht, während er seine Familie in die Arme schließt.

Heute lebt Etter in auf einem Bauernhof bei Barcelona, wo es ihm gelingt abzuschalten: "Da ist es sehr ruhig und da habe ich sehr viel Abstand von der Arbeit, die ich mache".