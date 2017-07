Charles-Wilp-Schau in Oelde

WDR 3: Und beide haben den Begriff von Kunst ins Kommerzielle erweitert.

Ingrid Wilp: Die Plakate, die früher in der Pariser Metro für Champagner geworben haben, wurden auch von Künstlern gemacht. Charles hat mit seiner Werbung Millionen verdient, und dieses Geld hat er in die Kunst und in die Künstler investiert.

WDR 3: Er war auch mit Künstlern befreundet, unter anderem mit Josef Beuys und Yves Klein. Was haben diese in Charles Wilp gesehen?

Künstler und Fotograf - und König des Weltraums

Ingrid Wilp: Die waren auf so unterschiedlichen Ebenen angesiedelt, dass sie sich gegenseitig inspirierten. Charles Wilp wurde ja von Yves Klein zum "Prince de l’espace", König des Weltraums, benannt. Er hat Charles 777 Kubikmeter endlosen Raum vermacht. Es wurden dann auch gleich Schecks gedruckt, mit Weltraumkubikmetern, die verkauft wurden – und der Rest wurde in Paris in die Seine geworfen.

WDR 3: Für die Schau in Oelde haben Sie auch Entwürfe und Skizzen ausgesucht. Was sagen diese über die Arbeitsweise von Charles Wilp aus?

Ingrid Wilp: Die Arbeitsweise war natürlich der damaligen Technik angepasst. Es gab keine Computer, bei denen man schnell hätte retuschieren können. Die Texte wurden mit den Motiven auf die Pappen geklebt. Alles wurde vorgelegt, und Charles korrigierte dann.

Diese Handarbeit ist dort ausgestellt – man sieht, wie ein Entwurf sich zur späteren Anzeige entwickelt. Das ist etwas, was in der Werbung heute ein bisschen fehlt. Heute geschieht alles aus einer Mentalität heraus und ist in einer Hand – das geht wohl nicht mehr anders.

Das Gespräch führte Michael Struck-Schloen in WDR 3 Mosaik.

