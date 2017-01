Kommt der Theaterpakt II?

WDR 3 : Herr Keim, es gab ja bereits einen ersten Theaterpakt über 4,5 Millionen Euro jährlich, was bei der Anzahl der Theater und den allgemeinen Preissteigerungen doch recht überschaubar zu sein scheint. Was hat denn dieser erste Pakt überhaupt gebracht?

Stefan Keim: Immerhin kann man sagen, dass noch kein Stadttheater und keine Landesbühne geschlossen und noch kein Ensembletheater in ein Bespieltheater umgewandelt worden ist. Nirgendwo wurde gesagt, dass vor Ort keine Künstler mehr bezahlt werden können und nur noch Gastspiele eingeladen werden. Das ist alles nicht passiert. Also, die schwarzen Zukunftsaussichten sind bislang noch nicht eingetroffen.

Was allerdings passiert ist, ist, dass die Theater immer mehr sparen müssen und alle möglichen Maßnahmen unternehmen und versuchen, noch etwas optimaler mit dem Geld umzugehen. Sie haben sich teilweise von städtischen Betrieben in GmbHs und gGmbHs umgewandelt, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben oder Aufträge selbst, ohne die Fesseln von städtischen Aufträgen, vergeben zu können - was aber auch zur Folge hat, dass viele Städte gesagt haben, wir deckeln die Erhöhung der Tarife.

Theater mit mehr Geld

Und jetzt ist die Situation, dass ganz viele Theater ganz panisch schauen, wenn wieder Tarifverhandlungen sind, denn je nachdem welche Lohnerhöhungen dort beschlossen werden und je nachdem, wie viel sie dann selbst davon tragen müssen, bringt das die ganze Arbeit wieder in Gefahr.

WDR 3: Dieser zweite Theaterpakt ist bislang nur eine Ankündigung. Beim ersten Pakt gab es, wie gesagt, 4,5 Millionen Euro jährlich. Gibt es denn schon eine Zahl, die kursiert, wie viel es dieses Mal sein wird?

Stefan Keim: Nein, überhaupt nicht und es gibt bisher auch noch keine Novelle. Es gibt bislang wirklich nur die Idee. Ich habe gestern (03.01.2017) im Ministerium nachgefragt – die wirkten selbst ein bisschen überrascht, dass die Ministerin da in der Presse schon vorangaloppiert ist. Bislang ist es wirklich nur die Ankündigung eines Projektes für 2017.

WDR 3: Der Vorsitzende des Städtepaktes hat ja gefordert, NRW müsse seinen Anteil bei der Theaterförderung auf 20 Prozent erhöhen. Wird da nur hoch gepokert? Sind 20 Prozent überhaupt realistisch?

Stefan Keim: Es ist nicht realistisch, dass von jetzt auf gleich zu machen. Aber eigentlich ist das Land dazu verpflichtet, so zu handeln, einfach weil alle anderen Bundesländer es auch so handhaben. Mit 20 Prozent ist man da sogar noch verhältnismäßig tief in der Landesfinanzierung oder Mitfinanzierung. Das hängt ein bisschen mit den ganzen kulturellen und auch politischen Entwicklungen zusammen.

In Nordrhein-Westfalen waren die Städte immer sehr stolz, so lange sie noch Geld hatten und wollten sich möglichst wenig hineinreden lassen und ihr Kulturangebot auch selbst tragen. Das ist ja längst schon vorbei und was das Ganze jetzt auch sehr dringlich macht, es gibt ja diesen Stärkungspakt für die Kommunen. Das heißt, das Land hat vielen der finanziell sehr schwachen Kommunen, auch überschuldeten Kommunen, Geld zur Verfügung gestellt. Und die müssen jetzt, ab ungefähr 2020 ausgeglichene Haushalte vorlegen. Das heißt, die haben ganz wenig finanziellen Bewegungsspielraum und darum geht es jetzt auch mit diesem Theaterpakt 2, dass man eine Planungssicherheit für die Theater dort in Angriff nimmt. Dass man sozusagen auch auf ein paar Jahre hinein festlegt, wie viel an mehr Zuschüssen vom Land kommt.

WDR 3: Sie haben eben gesagt, der erste Theaterpakt habe unter anderem dazu geführt, dass noch keine Bühne geschlossen werden musste, aber es gibt natürlich Häuser, denen es nicht gut geht und wo es wirklich auf der Kippe steht, Stichwort Theater Hagen. Gibt es noch weitere Häuser im Land, die sehr stark bedroht sind?

Susanne Abbrederis - noch Intendantin des Schauspielhauses Wuppertal

Stefan Keim: Ja, wie es in Wuppertal ab 2019 weitergeht, steht auch noch in den Sternen. Man merkt ja immer wieder, wie eng das alles ist. Bleiben wir kurz bei Wuppertal. Da hat ja vor wenigen Monaten die Schauspielintendantin Susanne Abbrederis ihren Hut genommen, weil sie nicht die Einspielergebnisse bringen konnte. Und da konnte es gar nicht um so furchtbar viel Geld gegangen sein, die Argumentation war wahrhaftig, sie hat zu selten das große Opernhaus bespielt und versucht, mehr Einnahmen zu generieren. Deswegen gehen heute Intendantinnen.

Oder ein weiteres Beispiel: die Burghofbühne Dinslaken, eins der Landestheater. Da hat sich letztens einer der Mitfinanziers, der Kreis Wesel, herausziehen wollen. Da geht es um wirklich wenig Geld, um eine fünfstellige Summe, glaube ich. Wo man normalerweise denkt bei so einem Betrieb wie einem Stadttheater muss so etwas doch zu kompensieren sein und das ist es nicht mehr. Die sind so optimiert, um das mit einem freundlichen Wirtschaftswort zu sagen, man könnte auch sagen, so zusammengespart, dass das, was jetzt kommt, das Angebot wirklich in Frage stellt.