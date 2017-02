Sönke Wortmann inszeniert Komödie in Düsseldorf

HANDOUT - Szene aus einer Probe für die Komödie «Willkommen», inszeniert von Filmregisseur Sönke Wortmann (undatiert). Der Erfolgsregisseur Sönke Wortmann inszeniert für das Düsseldorfer Schauspielhaus die Komödie "Willkommen", die am 04.02.2017 uraufgeführt wird. In dem Stück geht es um eine Wohngemeinschaft, in die ein Flüchtling einziehen soll.