Die Ruhrfestspiele beginnen

Die Ruhrfestspiele Recklinghausen gehören zu den ältesten und größten Theaterfestivals in Europa. Neben dem Ruhrfestspielhaus werden sechs Wochen lang viele weitere Schauplätze bespielt wie Zelte, Industriehallen und Aufführungsorte in der Stadt, die den Künstlern immer wieder neue szenische Räume eröffnen.

"Kopfüber Weltunter"

Die Ruhrfestspiele beschäftigen sich in diesem Jahr mit Chaos und Unsicherheit und damit, was die Zeit aktuell mit uns macht. Das Motto: "Kopfüber Weltunter". Eröffnet werden die Festspiele am Montag (01.05.2017) mit E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann" in einer Inszenierung von Regisseur Robert Wilson und der Songwriterin Anna Calvi.