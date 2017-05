Ruhrfestspiele Recklinghausen für alle

Romantisches Schauermärchen

Szene aus "Der Sandmann"

Die große Eröffnungspremiere ist am 3. Mai: US-Theatermagier Robert Wilson inszeniert E.T.A. Hofmanns romantisches Schauermärchen "Der Sandmann" in einem Gesamtkunstwerk aus Licht und Ton, bildgewaltig mit Musik der britischen Singer-Songwriterin Anna Calvi.

Ganz andere Töne schlägt ein neues syrisches Theaterkollektiv an: "Your Love is Fire - Deine Liebe ist Feuer" heißt das erste Theaterstück, das die geflüchteten Künstler am Theater an der Ruhr in Mülheim entwickelt haben und erstmals bei den Ruhrfestspielen aufführen. Kritisch satirisch setzen sich die Syrer mit dem syrischen Präsidenten Assad und der Situation in ihrem Land auseinander.

Das renommierte Burgtheater Wien kommt mit dem Erfolgsstück "Geächtet", das die Angst vor dem Islamismus mit Humor bekämpfen will.

Besuchermagneten locken Tausende

Kommt nach Recklinghausen: Schauspieler Ulrich Matthes

Rund 70.000 Besucher lockten die Ruhrfestspiele im vergangenen Jahr an. Besuchermagnete sind bekannte Schauspieler wie Wolfram Koch oder Ulrich Matthes; Konzerte, Lesungen und große Klassiker-Inszenierungen von bekannten Regisseuren, genauso wie das frech fröhliche Fringe-Programm mit Kleinkunst-Produktionen aus aller Welt.