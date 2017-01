Sebastian Fitzeks Thriller "Passagier 23"

Mord an Bord

Auf einem Kreuzfahrtschiff verschwinden Menschen. Meist spurlos, die Polizei glaubt an Selbstmord. Ein Mann geht fünf Jahre nachdem seine Frau und sein Sohn nicht von einer Reise zurückgekommen sind auf dieses Schiff. Er will herausfinden, was passiert ist. Und trifft auf zutiefst verstörte Menschen. Er bemerkt schnell, dass er niemandem trauen kann.

23 Passagiere verschwinden pro Jahr von Kreuzfahrtschiffen

Sebastian Fitzek, der bald den Ripper Award des Festivals "Mord am Hellweg" erhält, hat eine reale Zahl als Ausgangspunkt genommen. Statistisch gesehen verschwinden jedes Jahr 23 Passagiere auf Kreuzfahrten. Der Held des Romans ist Polizeipsychologe. Doch sein berufliches Wissen hilft ihm wenig beim Abtauchen in den Wahnsinn.