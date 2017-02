"Die Mausefalle" von Agatha Christie

Nostalgische Krimi-Unterhaltung

Ausnahmsweise wird an dieser Stelle das Ende von Agatha Christies "Mausefalle" verraten: Da steht nämlich Sergeant Trotter von Scotland Yard vor dem Publikum und bittet darum, auf keinen Fall das Ende zu verraten. Denn das würde den nächsten Besuchern einen Teil des Vergnügens nehmen.

Mörder erraten und nicht verraten

Das Katz-und-Maus-Spiel - hervorragende Schauspielerleistungen

Das Stück ist jetzt schon Legende. Seit November 1952 läuft es ohne Unterbrechung in London. Natürlich nicht mehr in der Originalbesetzung. Damals spielte noch der vor anderthalb Jahren verstorbene Richard Attenborough den Sergeant Trotter. Und auch damals trat er an die Rampe und bat darum, die Auflösung für sich zu behalten. Winston Churchill übrigens soll den Mörder bereits zur Pause erraten haben. Aber auch er sagte es nicht weiter.

Britischer Charme und Witz auch in Düsseldorf

Stil, Witz und Charme: "Die Mausefalle" in Düsseldorf bietet alles zusammen

"Die Mausefalle" hat Tradition und britisches Flair: Regisseur Jan Bodinus hat genau diese Qualitäten nun auch in Düsseldorf auf die Bühne gebracht. Das Bühnenbild mit alten Möbeln und Porträts an den Wänden sieht so aus, wie man sich ein altes Haus namens "Monkswell Manor" vorstellt. Und auch die Schauspieler haben den Charme und den leicht spleenigen Witz, den diese Charaktere brauchen.

Der Mörder ist unter ihnen

Dustin Semmelrogge mimt den "schrulligen" Christopher Wren

In London wurde eine Frau umgebracht. Das hören die neuen Besitzer der Pension in Monkswell Manor im Radio. Dann treffen die Gäste ein. Eine zickige alte Dame, ein schrulliger ehemaliger Major, eine geheimnisvolle Frau, ein raumfüllender Italiener und ein seltsames Kerlchen, das sich als Architekturstudent ausgibt. Dustin Semmelrogge spielt diesen Christopher mit einer ähnlichen Stimmlage und Frisur wie sein Vater Martin. Wegen heftigen Schneefalls ist die Pension bald von der Außenwelt abgeschnitten, jemand hat die Telefonkabel gekappt. Und das in einer Zeit lang vor der Erfindung des Handys. Bald ahnen alle, dass der Mörder aus London unter ihnen ist. Und es kommt zu einem weiteren Todesfall.

Fazit: Es wird stilvoll gemeuchelt!

Die ausgezeichneten Schauspieler halten genau die Waage zwischen Komik und Spannung. "Die Mausefalle" in Düsseldorf ist ein nostalgischer Krimispaß ohne den Anflug von Brutalität. Hier wird stilvoll und mit erlesenem Geschmack gemeuchelt.