Freilicht: Die Karl-May-Festspiele in Elspe

Die Legende lebt

Manchmal wird auch mit den Fäusten "verhandelt".

Wildwest-Romantik auf der riesigen Naturbühne in Elspe – das ist eine Erinnerung an die Zeit, als Gut und Böse noch klar zu trennen waren. Winnetou und Old Shatterhand sind reine Charaktere, ungebrochene Helden. Sie ruhen in sich selbst, in einem festen Wertesystem. Winnetou präsentiert sich am Anfang von Jochen Bludaus Neuinszenierung seines selbst verfassten Stücks als Diplomat. Eine Eisenbahnlinie soll durch das Gebiet seines Volkes, der Mescalero-Apachen, führen. Er hat nicht das Kriegsbeil ausgegraben, sondern verhandelt.

Harte Szenen, aber immer familienfreundlich

Old Shatterhand (Kai Noll) und Winnetou (Jean-Marc Birkholz) schließen bei den Karl-May-Festspielen in Elspe Blutsbrüderschaft

Doch dabei bleibt es natürlich nicht. Der Gangster Santer verfolgt seine eigenen Ziele, will die Eisenbahn doch im Apachengebiet bauen und vor allem die Goldvorräte der Indianer plündern. Dafür geht er über Leichen, es kommt zum Krieg, und plötzlich stehen sich Menschen feindlich gegenüber, die eigentlich Freunde sein müssten. Old Shatterhand ist gerade frisch aus Deutschland in den Wilden Westen gekommen, er und Winnetou kennen sich noch nicht. Der Apache haut ihm den Tomahawk über die Rübe und will ihn samt Gefährten am Marterpfahl zu Tode foltern. Im Roman sind die Verletzungen sehr schwer, auf der Bühne ist alles familientauglich abgemildert. Nach der Pause steht Old Shatterhand schon wieder fit und fröhlich auf der Bühne.

Explosionen und viel Wildwest-Romantik

Ein brennender Stuntman springt spektakulär den Wasserfall herunter.

Schon Harald Reinl hat in seinem Winnetou-Film von 1963 einige Elemente der Handlung verändert. Das ist in Jochen Bludaus Stück nicht anders, denn das Publikum in Elspe hat eine klare Erwartungshaltung. Es will Faustkämpfe sehen, Stunts hoch zu Ross – und vor allem Explosionen. Vor der Pause gibt es einen kleinen Bums, am Ende einen großen. Und zwischendurch sorgen immer wieder Gags für Entspannung.

Perfekt gemimt: Winnetou und Old Shatterhand

Wer möchte denn mit diesem Winnetou keine Blutsbrüderschaft eingehen?

Die Actionshow mit 60 Darstellern und über 40 Pferden macht einen unglaublichen Spaß. Die Stunts sind Maßarbeit, die Schauspieler entwickeln großen Charme. Jean-Marc Birkholz ist mit wohl klingendem Bariton und kerzengerader Haltung ein perfekter Winnetou, Kai Noll spielt Old Shatterhand mit Lässigkeit und einer Andeutung von Selbstironie.

Großes Unterhaltungsprogramm

Auch das Rahmenprogramm macht wieder riesig Spaß. Keinesfalls verpassen sollte man die Greifvogelschau. Da ist nicht nur Weißkopfadlerin Emma zu sehen, die einige große Auftritte im Stück hat. Auch wenige Wochen alte Turmfalken und Mäusebussarde fliegen über den Köpfen der Zuschauer hinweg. Und auch bei der klassischen Pferdeschau gibt es neue Gags. Man sollte unbedingt schon vormittags kommen, um die Karl-May-Festspiele richtig genießen zu können.