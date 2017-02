Lust und Leid des Onlineflirtens

Nähe durch Schreiben

Sie schreiben sich nur. Und sehen sich nicht. Erst gegen Ende sprechen sie sich kurze Nachrichten auf den Anrufbeantworter. Und dennoch geraten Emmi und Leo in heftige Gefühlsverwirrungen. Daniel Glattauer erzählt in "Gut gegen Nordwind" die Onlinebeziehung von zwei fremden Menschen. Vielleicht kommen sie sich über das Schreiben näher als sie es in Wirklichkeit je geschafft hätten.

Österreicher + Ruhrpottler = autroPott

Die Gruppe "austroPott" hat den Bestseller im Dortmunder U nun auf die Bühne gebracht. Der seltsame Name beruht darauf, dass Schauspieler aus Österreich im Ruhrgebiet hängen blieben und sich mit Eingeborenen zusammen taten. Die Stimmung ist anders als sonst im Theater, herzlicher und offener. Die Schauspieler begrüßen die Zuschauer persönlich, sind auch in der Pause immer da. Und man darf Getränke mit in den Saal nehmen.

Unterhaltung ohne Angucken!

Nun könnte man ein Stück, das nur aus E-Mails besteht, einfach vorlesen. Das tun Katja Heinrich und Harald Schwaiger keineswegs. Schnell lösen sie sich von ihren Laptops und sprechen die Texte wie Dialoge. Im Gegensatz zu Briefen schreibt man Mails ja auch schneller und nahe an der Alltagssprache. Ansehen dürfen sich die beiden Schauspieler aber nicht.

Zweigeteilte Bühne

So entsteht ein besonderer erotischer Sog. Die Bühne ist zweigeteilt. Links wohnt Emmi, rechts Leo. In der Mitte stoßen ihr Bett und seine Couch aneinander. Manchmal sitzen sie beide dort, die Köpfe Millimeter voneinander entfernt. Oft sprechen sie davon, wie es wäre, sich mal zu treffen. Aber irgendetwas steht dem immer entgegen. Bis sie sich kurz vor Schluss doch einmal verabreden.

Charmantes Stück mit sympathischen Mimen

Katja Heinrich und Harald Schwaiger spielen sympathisch und locker. Man spürt, dass fast alle Zuschauer beide mögen und sich ein glückliches Ende wünschen. Wie Glattauers Vorlage pendelt auch das Theaterstück zwischen Humor und Dramatik, Temperament und Traurigkeit. Wundervolle Unterhaltung mit gelegentlichem Tiefgang. Und dem besonderen Charme, der entsteht, wenn Österreicher und das Ruhrgebiet aufeinander treffen.