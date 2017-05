Balver Festspiele: "Der kleine Horrorladen"

Ein satirisches Musical

Der Züchter der eigenartigen fleischfressenden Pflanzen mit seiner Angebetenen

Eigentlich will Blumenhändler Mr. Mushnik seinen Laden schließen. Das Geschäft liegt in einer heruntergekommenen Gegend, hier will niemand Blumen kaufen. Doch dann stellt sein Angestellter Seymour eine selbst gezogene Pflanze ins Schaufenster. Ein hässliches Teil, das von Menschenblut lebt. Doch alle finden diese Pflanze toll, die Medien kommen, der Laden boomt. Das Musical "Der kleine Horrorladen" von Alan Menken und Howard Ashman ist eine Huldigung an Hollywoods Billigfilme. Aber auch eine scharfe Satire.

Grusel und Schauer inklusive

Der fiese Freund von "Audrey I" trägt zum "Grusical" bei

Der Angestellte hat die Pflanze "Audrey II" genannt. "Audrey I" ist seine Kollegin, die er heimlich verehrt. Während sie sich von ihrem ekelhaften Freund – einem sadistischen Zahnarzt – grün und blau schlagen lässt. Der sadistische Song "Ich bin dein Zahnarzt" gehört zu den vielen Highlights des Stückes, im Film sang ihn Steve Martin.

Witzig und gefühlvoll inszeniert

Rundum stimmig: Hochmotiviertes Ensemble in tollen Kostümen

Mit den Vorbildern aus dem Kino kann das Ensemble der Balver Festspiele mithalten. Regisseurin Anke Lux hat sehr stilsicher, witzig und auch ein bisschen gefühlvoll inszeniert. Wenn sich Celia Verlemann als Audrey und Thomas Riedel als Seymour nähren, ist das ein wunderschön schräger romantischer Moment. Doch dann übernimmt "Audrey II", die fleischfressende Pflanze, wieder das sagen und brüllt "Hunger"! Der musikalische Leiter Michael Wiehagen singt sie mit tiefer Donnerstimme hinter der Bühne verborgen. Während die immer größer werdende Pflanze mit viel Dampf ihren Schlund öffnet.

Erfahrenes Laienensemble auf hohem Niveau

Das Pendant für Kinder, der räuberische Hotzenplotz

Es gibt diesmal Livemusik in Balve, die Band sitzt links von der Bühne. Das gibt der Aufführung besonderen Schwung, weil die Musiker direkt reagieren können und so ein freieres Singen und Spielen möglich ist. Die Darsteller erreichen sehr hohes Niveau, nie spürt man, dass hier Laien auf der Bühne stehen, die tagsüber andere Jobs haben. Auch das Drumherum stimmt in Balve, die Pommes, die Cocktails, der derbe Charme der Sauerländer. Hier macht "Der kleine Horrorladen" einen Riesenspaß, nur für ganz kleine Kinder könnte "Audrey II" ein bisschen gruselig sein. Doch auch für die ist gesorgt, denn nachmittags läuft "Der Räuber Hotzenplotz" in Balve.