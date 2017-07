Vincent Almendros - Ein Sommer

Das Buch zur Jahreszeit

Mittelmeer, Sonne, Wärme, Segeljacht, zwei Paare. Die Konstellation an Bord ist nicht ohne. Jean hat seinen jüngeren Bruder Pierre und dessen neue Freundin zu diesem Segeltörn eingeladen. Jeans Freundin ist auch dabei, die beiden sind schon länger ein Paar. So schön, so gut. Damit die Geschichte Fahrt aufnehmen kann, muss es ein bisschen komplizierter werden. Wird es auch, als klar ist, mit wem Jeanne vor ihrer Beziehung mit dem älteren Bruder zusammen war. Mit dessen jüngerem Bruder, der jetzt mit seiner Freundin aus Skandinavien aufs Boot kommt. Und nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Die Affäre ist schon Jahre her, sie hat ihn verlassen, alles scheint fast vergessen. Aber eben nur fast.

Die Bewertung

Der Name des Buches ist Programm: Sommer. Und diese kleine Geschichte passt perfekt hinein. Es passiert nicht viel, aber genau das, was nicht passiert, braut sich wie zu einem Unwetter zusammen. Der Blitz schlägt an einer Stelle ein, wo man ihn schon nun wirklich nicht mehr erwartet hätte. Das Buch hat nur 96 Seiten. Zu wenig für den Urlaub? Glaube ich nicht.

Christine Westermann

Diese Vierecks-Geschichte ist spannend und um möglichst schnell zu wissen, wie sie ausgeht, hastet man durch das Buch. Ein zweites Lesen lohnt sich unbedingt. Man kennt dann zwar die entscheidende Stelle, an der sich alles dreht und wendet, aber das macht nichts. Beim zweiten Lesen offenbart sich der Zauber dieses Romans, man entdeckt die kleinen poetischen Feinheiten, die man vorher überlesen hatte.

Als das Buch in Frankreich erschien, wurde es als schönstes Buch des Frühjahrs ausgezeichnet. Obwohl es ja vom Sommer handelt. Aber das könnte auch dran liegen, dass es in Frankreich noch keinen Preis für das schönste Buch des Sommers gibt. Der Autor ist Franzose, er wurde 1978 in Avignon geboren, inzwischen lebt und schreibt er in Paris.