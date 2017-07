WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Der Journalist Takis Würger lässt seinen psychologisch raffinierten Thriller in Cambridge spielen, wo Würger studiert hat und als talentierter Amateurboxer Mitglied im legendären Pitt Club wurde, zu dem unter anderem auch Prinz Charles zählt. "Der Club" erzählt ebenso pfiffig wie unterhaltsam von den feinen Unterschieden in der britischen Klassengesellschaft wie von Gewalt und frauenverachtenden Ritualen an einem englischen College. Ein Roman so britisch wie Wimbledon, Erdbeeren und Devon Cream.

Takis Würger

Der Club

Verlag: Kein & Aber

ISBN: 978-3-0369-5753-

Preis: 20 Euro



E-Book: 17,99 €

ISBN: 978-3-0369-9347-8