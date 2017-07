Sommerlektüre mit Elke Heidenreich

"Die Zeit der Ruhelosen" von Karine Tuil

In diesem dicken und erstaunlich leicht zu lesenden Roman erzählt Karine Tuil, die Tochter tunesischer Einwanderer, wie kompliziert das politische Leben geworden ist: Was weiß die Elite, die in Paris regiert, von denen da draussen am Stadtrand, von den Unzufriedenen, die Marine Le Pen wählen? Es ist das Buch der Stunde, das die Schicksale sehr unterschiedlicher Menschen höchst spannend und drastisch miteinander verknüpft.