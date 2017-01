Selim Özdogan: Der Bewahrer

Schriftsteller Selim Özdogan

Selim Özdogan hat kein System, um sein Bücherregal zu sortieren – drei weiße, vollgestopfte Ikearegale beherbergen neben CDs und DVDs allerlei anderen "Pröddel, Nippes, Krimskrams". Doch er hat ein System, um Platz zu schaffen. "Das Kriterium war: Was würde ich ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal lesen. (…) Dann hab ich aber festgestellt, dass da sehr viele Bücher sind, die für mich wichtig waren, als ich 17, 18, 19, 20, 21, 22 war. Die ich einfach nicht mehr lesen kann, aber die ich auch nicht weggeben kann. (…) Die meisten Bücher da drin sind mehr als 20 Jahre alt, glaube ich." Peter Hoegs "Der Plan von der Abschaffung des Dunkels" oder eine zerlesene Ausgabe eines türkischen Gedichtbandes von Orhan Veli sind Bücher, von denen er sich nicht trennen mag.

Bücher als Lebensbegleiter

Özdogan schreibt auf deutsch, schließlich lebte er hier und sei hier aufgewachsen, so der Kölner. Mit dem Leben zwischen zwei Kulturen hat sich Özdogan immer wieder in seinen Romanen beschäftigt - und auch mit bewusstseinserweiternden Drogen und mit Spiritualität. Letzterer ist ein eigener Teil im Regal zugewiesen. Diese Bücher seien ein Zeichen seines Strebens nach Freiheit, so Özdogan: "'Die zehntausend Dinge der Welt' heißt im chinesischen Buddhismus, sich einfach von unwichtigem materiellen Kram freimachen zu können. Es ist natürlich völlig absurd, deswegen Bücher zu horten."