Don DeLillo - Null K

Die Handlung

Ross Lockhardt ist wohlhabend und beruflich äußerst erfolgreich. Mit Hilfe seines Geldes möchte er dem Tod ein Schnippchen schlagen. Er investiert in ein Projekt namens "The Convergence".

Ein Großteil des jüngsten Romans des US-amerikanischen Erfolgs-Schriftstellers Don DeLillo spielt in einer unwirklich anmutenden labyrinthischen Unterwelt irgendwo zwischen Kirgisien, Kasachstan und Usbekistan. So ganz genau ist der Ort nicht bekannt. Jedenfalls werden hier (meist sterbenskranke) Menschen auf ein "Leben nach dem Tod" vorbereitet und bei "Null K" (also minus 273,15 Grad Celsius) in flüssigem Stickstoff eingefroren. Dann stehen oder liegen sie raupenähnlich in ihren Kokons und warten auf die "Wiedergeburt".

Einer dieser Menschen ist Artis, Archäologin und Ross‘ zweite Ehefrau. Jeffrey, Sohn des Milliardärs aus erster Ehe, begleitet Vater und Stiefmutter auf dieser unwirklichen Reise.

Das Erlebte wühlt ihn auf und beunruhigt ihn. Ohnehin steht Jeff dem Projekt seines Vaters – der sich zwei Jahre nach Artis ebenfalls einfrieren lässt, obwohl er als Mittsechziger und regelmäßiger Teilnehmer am Boston-Marathon noch kerngesund ist – sehr skeptisch gegenüber. Mit zunehmender Dauer seines Aufenthaltes in der unterirdischen Anlage steigt die Ablehnung. Der Ort ist voller Aspiranten auf ein "neues" Leben. Wissenschaftler unterschiedlicher Ausrichtung, Mediziner, Philosophen, hippiemäßige "Mönche" bevölkern den Ort, der wie eine Mischung aus postmodernem "Think-Tank" und Dr. Frankensteins Kabinett daherkommt.

Spielt das Buch in der Gegenwart oder handelt es sich um einen Science Fiction? Auch das wird nicht so recht klar. Für die Gegenwart spricht, dass auch ein realer Konflikt wie der Krieg in der Ukraine plötzlich wichtig wird. Auf der anderen Seite spielen Elemente aus dem Science-Fiction-Bereich eine Rolle.

Weitere Abschnitte beschreiben das Leben im modernen New York. Hier, im Alltagsleben, versucht Jeffrey das Erlebte zu verarbeiten. Bevor er auf Wunsch des Vaters wieder an den unwirklichen Ort zurückkehrt. Um Ross‘ auf dessen Reise zu begleiten.

Die Bewertung

Michael Reinartz

Zugegeben: "Null K" ist keine locker-leichte Lektüre. Man liest das Buch nicht wegen seines Plots. Vielmehr folgt man atemlos und mitunter verstört den Gedanken und Analysen von Jeff und seinem Schöpfer, Don DeLillo. Die Vision vom Einfrieren und Wiederauftauen in der Zukunft ist selbstredend keine Erfindung des Schriftstellers. Etliche superreiche Menschen in den Vereinigten Staaten beschäftigen sich mit dem Thema und geben viel Geld in vergleichbare Projekte. Dazu gehört der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der sich mit Mitte 30 massive Gedanken um Tod und Sterben macht. Oder Larry Page, Mitbegründer von Google, der bereits 750 Millionen Dollar für ein "Anti-Aging"-Projekt gestiftet hat und meint, durch künstliche Hilfe könnten Menschen bis zu 500 Jahre alt werden.

Im Bundesstaat Arizona warten rund 150 Körper und Gehirne reicher Menschen auf ein Leben in der Zukunft. Auch das ist keine Fiktion.

Nun also beschäftigt sich der im November 80 Jahre alt gewordene Don DeLillo mit diesem Thema. Fragt, wie viel Sinn solche Vorhaben überhaupt machen. Ob es wünschenswert sei, dass der aufgetaute Vater eines Tages jünger sein wird als der eigene Sohn? Ob das Leben nicht überhaupt durch seine Endlichkeit definiert wird? Oder ob wir am Ende nicht doch über unser Ende selbst bestimmen sollten – wenn es denn technisch machbar ist? Ist der Tod eine besiegbare Zumutung? Was erwartet zurück ins Leben kehrende Menschen nach Jahrzehnten im Schwebezustand? Wer wird die vollends "aus der Historie gefallenden" Menschen führen?

Trost vermittelt die Lebensweise von Jeffrey. Der ist das genaue Gegenteil von Vater Ross. Lässt sich mitunter ziellos durch das Leben treiben, schlägt trotz seiner Arbeitslosigkeit ein Jobangebot nach dem anderen aus. Dafür weiß er, dass uns die Trauer und der Kummer über den Verlust einer geliebten Person menschlich wachsen lassen. Und findet Gefallen daran, dass er und seine Lebensgefährtin gemeinsam älter werden und sich dabei im Badezimmerspiegel zuschauen können.

Schön auch, dass es immer mal wieder auch einen ironischen Bruch gibt. Einmal fragt Jeff den Vater, ob die eingefrorenen Menschen in ihrem runtergedimmten Schwebezustand auch so etwas wie Gedanken oder Gefühle haben, ob sie gar eine Erektion bekommen könnten. "Frag‘ den Führer" – lautet die Antwort von Ross.

"Null K" ist Literatur mit doppeltem und dreifachem Boden. Lesen Sie es mehrmals und es werden ihnen immer neue Erkenntnisse kommen.

Der Autor

Don DeLillo gilt als einer der wichtigsten Autoren der Postmoderne. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören "Unterwelt" (1997) und "Sieben Sekunden" (1988). Er ist ein brillanter Analytiker der Gegenwart und ein klug in die Zukunft blickender Schriftsteller. Die Beziehung zwischen Vätern und Söhnen ist ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen Werken.

Don deLillo

Null K

Kiepenheuer&Witsch Verlag

ISBN: 978-3462316018

20 Euro