WDR 2 Lesen

"Heute geht es um die Zukunft Deutschlands. Wen interessiert da noch eine tote Jüdin?" Stefan Born, den erfolgreichen Chef der Schwäbischen Elektromotorenwerke, jedenfalls nicht. Kalt lächelnd spuckt er die Sätze dem Bielefelder Polizeiinspektor Gernot Zöllner ins Gesicht, der ihm gerade vorhielt, dass er den Befehl zum Mord an der Frau gegeben hat.

Wut und Empörung

Born baut darauf, dass Zöllner Beweise fehlen, geht jedoch auf Nummer sicher, um den nervenden Polizisten aus dem Verkehr zu ziehen. - Zöllner ist fiktiv, der Mord nicht. Sachlich neutral hat Norbert Sahrhage schon als Historiker über das Verbrechen geschrieben, das nie gesühnt wurde, obwohl man die Täter hätte aufspüren können. Der Wut und Empörung, die das auslöst, gibt er jetzt in dem Krimi "Der Mordfall Franziska Spiegel" Raum. Er beginnt mit dem Mord: In einem Dorf bei Bünde verschleppen SS-Leute im November 1944 die Ehefrau und Mutter Franziska Spiegel und erschießen sie. Da stehen die Amerikaner bereits in Aachen. Franziska und ihre Familie hatten gehofft, dass sie in dem abgelegenen Dorf dem Rassenwahn noch entkommt. Sie stammt aus Werl, ist deutsche Jüdin. Ein Nazi-Ortsgruppenleiter denunziert sie jedoch bei einer Waffen-SS-Einheit, die gerade zur Auffrischung nach Ostwestfalen verlegt wurde.

Schlussstrich-Mentalität

Gedenkstein für Franziska Spiegel

Der Fall war außergewöhnlich, denn sonst wurden die deutschen Juden außer Landes in den Mord-KZs umgebracht. Die Leute im Dorf waren denn auch aufgebracht, hatten jedoch Angst und blieben still. Erst nach Kriegsende gab es viele Zeugenaussagen – und dann auch Ermittlungen, die allerdings oberflächlich blieben und rasch wieder eingestellt wurden. Man wollte wohl einfach einen Schlussstrich. Für die Zeit damals war das typisch. Und das ist auch die bittere Wahrheit im wirklichen Mordfall Franziska Spiegel. Doch hier setzt Autor Norbert Sahrhage im Roman an, indem er dem fiktiven Inspektor Gernot Zöllner die Akte auf den Tisch legt. Zöllner ist 1948 gerade frisch in den Polizeidienst zurückgekehrt und will den Mord wirklich aufklären. Es gibt schließlich genug Zeugen, und der Mann hat Biss.

Eine Sache des Charakters

Den Mördern kommt er gefährlich nahe. Norbert Sahrhage erzählt packend, aber nicht reißerisch, sondern eher lakonisch, was hervorragend passt. Vor diesem nüchternen Hintergrund wirken die Gefühle nämlich um so stärker, die "Der Mordfall Franziska Spiegel" auslöst. Und Zöllner ist für den Leser eine starke Identifikationsfigur. "Schwein bleibt Schwein, das ist eine Sache des Charakters", sagt er einmal. Man stimmt ihm zu. Ein gut recherchierter, starker Krimi, der einen nicht kalt lässt.

Norbert Sahrhage

Der Mordfall Franziska Spiegel

Verlag: Pendragon

ISBN: 978-3-86532-570-9

Preis: 13 Euro