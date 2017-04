"Niemands Land" von Philip Dröge

Neutral-Moresnet entstand nach dem Wiener Kongress 1815. Dort berieten nach den Kriegen gegen Napoleon die Großmächte über die neuen Grenzen in Europa. Sie konnten sich nicht einigen, wem die Gegend um das Dorf Kelmis gehören sollte. Dort gab es eine Zinkgrube, die viel Gewinn abwarf. Weil das große Vertragswerk daran nicht scheitern sollte, wurde die Entscheidung aufgeschoben. Das Ergebnis: Das kleine Eckchen blieb über hundert Jahre lang neutral.

Weil es keine Steuern gab, waren Alkohol und viele andere Nahrungsmittel viel billiger als in Preußen oder Belgien. Es wurde fröhlich geschmuggelt, die lange Grenze konnte niemand kontrollieren. Und der einzige Polizist konnte auch kaum etwas ausrichten. Jedes Kapitel im Buch beginnt mit einer neuen Hauptfigur. Politiker und Unternehmer sind darunter, auch ein Dieb und ein Briefmarkenspezialist. Und eine Frau, Fanny Mosselman, die traumhaft schöne Tochter des Grubenbesitzers. Erfunden hat Autor Philip Dröge nichts, auch wenn er viele Szenen wie in einem Roman erzählt.

Das Zink aus Kelmis war weltberühmt. Fast das ganze Zentrum von Paris hat Zinkdächer. Wenn man auf dem Eiffelturm steht und auf die Stadt schaut, sieht man das Zink aus Kelmis. Weil die Grube so viel Geld abwarf, zogen viele Menschen in das kleine Dorf. Die Arbeit war hart, aber gut bezahlt. Mitte des 19. Jahrhunderts war jedes zweite Haus eine Kneipe. Natürlich gab es auch Bordelle. Weil in den Ländern drum herum das Glücksspiel verboten war, öffnete in Klein-Moresnet auch ein Casino. Fast wäre aus dem Nest vor Aachen ein zweites Monaco geworden. Aber die Nachbarstaaten fanden eine Gesetzeslücke, um das zu verhindern.

"Niemands Land" ist ein überraschendes und witziges Buch über erfindungsreiche Menschen in einer historisch einmaligen Situation. Philip Dröge hat es mit viel Sympathie für diese Leute geschrieben. In einer Zeit ohne Gesetze nahmen sie ihr Schicksal in die Hand. Was gut 100 Jahre lang auch funktionierte.