Buchhändler - ein Beruf stirbt aus

Zahl der Auszubildenden geht zurück

Immer weniger Buchhandlungen bilden aus - sie überlassen den Nachwuchs lieber den großen Buchhandelsketten. Zudem ist Beruf in Sachen Bezahlung, Arbeitszeiten und Zukunftsperspektiven für junge Nachwuchskräfte einfach nicht attraktiv genug. 2015 waren in Nordrhein-Westfalen nur noch 248 Auszubildende in der Branche tätig – fünf Jahre zuvor waren es noch fast doppelt so viele. Und das hat Folgen.

Was geht verloren, wenn ein ganzer Berufszweig verschwindet und was bedeutet das für die Buchbranche und für die Kunden? In einer fünfteiligen Serie geht WDR 5 Scala diesen Frage nach.

Teil 1: Ein Beruf stirbt aus - Buchhändler in NRW müssen zur Schule nach Düsseldorf