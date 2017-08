Buchtipp – Moritz Netenjakob: "Milchschaumschläger"

Ein mittelprächtig erfolgreicher Werbetexter wirft seinen sicheren Job hin und eröffnet ein Café. Die Erfolgschancen sind gleich null, aber die Tante seiner Frau Aylin liest im Kaffeesatz, dass es klappt.

Was soll also schief gehen? Eine Menge. Oder fast alles. Daniel beschlabbert sich mit Milchschaum, wird zum scheinbar schwulen türkischen Youtube-Helden und legt sich mit einer amerikanischen Burgerkette an. Er kämpft um seine Freiheit, um ein Leben jenseits der Systemgastronomie.

Der Kölner Moritz Netenjakob ist ein Humor-Profi, erfolgreich als Kabarettist, Buchautor und Schreiber von Fernsehcomedys "Milchschaumschläger" ist ein Meisterstück, voll mit schrägen bis durchgedrehten Charakteren, die nie einen Rest Glaubwürdigkeit verlieren und im Lauf des Buchs immer sympathischer werden. Sogar der Mann vom Burgerunternehmen, dessen Augen kalt wie eine Makrele wirken, entwickelt ein Herz.

Ich-Erzähler Daniel und seine Frau Aylin haben schon mit ihren sehr unterschiedlichen Familien genug zu tun. Da prallen deutsche Möchtegern-Intellektuelle auf lebenspralle Südländer. Natürlich greift Netenjakob voll in die Klischeekiste, aber mit enorm viel Spaß, Originalität und Selbstironie.

Onkel Abdullah aus Trabzon ist streng gläubig und verlangt, dass kein Alkohol ausgeschenkt wird. Schließlich arbeitet seine hammerattraktive Tochter Sibel als Kellnerin im Café. Daniel lügt ihm vor, das Kölsch sei alkoholfrei, worauf Onkel Abdullah sich fröhlich abschießt und jeden Tag nach diesem leckeren, alkoholfreien und gottgefälligen Getränk verlangt. Natürlich weiß Abdullah was Sache ist, aber da er Daniel vertraut, ist er vor Allah nicht verantwortlich.

Liebesgeschichten entstehen, es gibt tiefe Krisen und überraschende Wendungen. Die kölsche Weltsicht verträgt sich immer besser mit der orientalischen, und dem Autor fallen immer neue absurde Pointen ein. Und bei allen Gags geht niemals das Gefühl verloren. "Milchschaumschläger" ist ein hinreißendes komisches und ein bisschen weltweises Buch. Man sollte es nur an Orten lesen, wo laute Lacher nicht peinlich sind. Als Hörbuch – vom als Stimmparodisten ebenfalls hochbegabten Autor selbst vorgetragen – macht es sogar noch mehr Spaß.