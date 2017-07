Ein "Bettelbrief" und die Folgen

WDR 3: Nach welchen Kriterien haben Sie denn Ihre Adressaten ausgewählt? Die Liste ist ja ein Sammelsurium derjenigen, die die öffentliche Meinung darstellen.

Rönneper: Es war so ein bisschen intuitive Willkür – die mediale Präsenz hat auch eine Rolle gespielt. Ich habe versucht, auch alle im politischen Spektrum anzuschreiben. Die FDP antwortete gar nicht, die AfD auch nicht – Rückschlüsse will ich daraus auch nicht schließen. Ich habe auch keinen einzigen Brief kommentiert und politisch instrumentalisiert.

WDR 3: Wenn man jetzt an Thilo Sarrazin schreibt oder Günter Wallraff, dann ahnt man ja vielleicht, was da für Antworten kommen. Wie überraschend waren die Ergebnisse?

Rönneper: Bei Sarrazin musste ich doch ein bisschen schlucken. "Wenn Sie 120 bis 140 Euro von Ihrer Grundsicherung nehmen und selbst kochen, dann können Sie sich gut davon ernähren", hat er geschrieben.