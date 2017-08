Leïla Slimani - Dann schlaf auch du

Die Handlung:

Die Geschichte spielt in Paris. Myriam und Paul haben zwei kleine Kinder, wollen unbedingt das perfekte Paar sein, das trotz Baby- und Kinderstress alles wuppt. Erfolgreich im Beruf, dazugehören, abends ausgehen, alles mit leichter Hand machen, sich den Kinderstress nicht eingestehen. Im Gegenteil: am liebsten auch noch die besten und geduldigsten Eltern der Welt sein.

Als sie dieses Programm komplett überfordert, stellen sie eine Kinderfrau ein. Louise, 50 Jahre alt, die beste Referenzen hat. Louise vollbringt Wunder: Sie räumt auf, bügelt, kocht, liebt die Kinder, die Kinder lieben sie, sie macht sich unentbehrlich. Welches Leben sie führt, wenn sie abends nach Hause geht, wer ihre wirkliche Familie ist, wie sie wohnt, was sie sorgt und bedrückt, Paul und Myriam hüten sich, sie danach zu fragen. Auch als Louise sich immer mehr ins Familienleben drängt, sie die gegenseitige Abhängigkeit als unangenehm empfinden, reagieren die jungen Eltern nicht. So steuert die Geschichte unaufhaltsam auf eine Tragödie zu.

Die Bewertung:

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Wie gehe ich diese Buchempfehlung jetzt an? Erzähle ich Ihnen, was passiert ist? Das steht nämlich gleich auf den ersten zwei Seiten des Romans. Es ist eine menschliche Tragödie, eine Katastrophe, wie sie für Eltern schlimmer nicht sein kann. Erzählt in fast lakonischem Ton. Ich bin strikt dagegen, das Ende einer Geschichte in einer Buchempfehlung vorwegzunehmen. Wenn aber das dramatische Ende schon gleich am Anfang steht? Der Schluss dagegen, der letzte Satz dieses Romans ein fast fröhlicher, ein friedlicher ist? "Kommt Kinder, ab in die Badewanne". Mit diesem beiläufigen Satz endet die Geschichte. Was auf den restlichen 222 Seiten passiert, ist "wie heiß und kalt duschen", hat eine Rezensentin geschrieben. Ein Wechselbad der Gefühle, in der Tat, beklemmend zu lesen, aber immer so dosiert in der Zuspitzung, dass man weiterlesen will, weiterlesen muss.

So müssen es auch viele Leser empfunden haben. Von dem Buch wurden in Frankreich über eine halbe Million Exemplare verkauft, es stand monatelang auf Platz eins der französischen Bestsellerlisten.

Die Autorin:

Leila Slimani ist 36 Jahre alt, wurde in Marokko geboren und wuchs dort auf. Nach einem Studium in Paris wurde sie Journalistin. "Dann schlaf auch du" ist ihr zweites Buch, es wurde mit dem wichtigen französischen Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet und erscheint in dreißig Ländern.

Leila Slimani ist verheiratet und hat einen sechsjährigen Sohn.

Leïla Slimani

Dann schlaf auch du

Luchterhand Literaturverlag

ISBN: 978-3-630-87554-5

20 Euro