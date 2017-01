Jonas Moström - So tödlich nah

Die Psychiaterin Nathalie Svensson ist Mitte 40 und frisch getrennt. Nun genießt sie an den Wochenenden ihr Single-Leben. Eine ihrer Männerbekanntschaften ist der Schauspieler Rickard Ekengard. Sie will ihn gerade treffen, da muss sie mit ansehen, wie er mitten in der Stockholmer Innenstadt ermordet wird. Ein Unbekannter schießt ihn nieder und zerrt ihn in einen Springbrunnen. Das besonders Unheimliche daran: Zehn Jahre zuvor ist Nathalies große Liebe Adam, ein Journalist, auf dieselbe Weise getötet worden.

Geschichte wiederholt sich

Ein großes Rätselraten um das Mordmotiv beginnt. Stammt der Täter aus Nathalies Umfeld? Hat es mit dem Streit mit ihrem Noch-Ehemann um die Kinder zu tun? Oder mit ihren Männerbekanntschaften? Mit ihrem Beruf als Psychiaterin? Und wie kommt der Jahre alte Mord an Adam ins Spiel? Der arbeitete kurz vor seinem Tod an einer geheimnisvollen Story. Nathalie rollt diesen Mordfall noch einmal auf eigene Faust auf. Aber was hätte die alte Geschichte mit Rickard zu tun? Und auch in Rickards Umfeld gibt es Verdächtige, die vom Tod des Schauspielers profitieren, etwa unter seinen Schauspielkollegen.

Spannendes Verwirrspiel

"So tödlich nah" ist ein Krimi, bei dem man auch als Leser lange im Ungewissen bleibt, wer denn nun der Mörder ist. Selbst der geübte Krimifan findet immer neue Tatverdächtige. Autor Jonas Moström ist ein richtig gutes Verwirrspiel gelungen, natürlich moderner und temporeicher als der klassische Whodunit wie bei Hercule Poirot & Co. Dennoch: Alles fokussiert sich auf die Frage "Wer war es?" Da fragt man sich auch als Leser ganz angespannt, wer ist denn nun Nathalies Stalker und wer schickt ihr diese geheimnisvollen SMS?

Auftakt zu einer neuen Krimireihe

In Deutschland ist Jonas Moström bislang noch nicht richtig angekommen. In Schweden hingegen hat er in den vergangenen Jahren schon einige Bestseller gehabt. "So tödlich nah" ist das erste Buch aus einer neuen Reihe mit der Psychiaterin Nathalie Svensson. Weitere sollen folgen… und das hoffentlich bald. Nicht nur weil Moström einen ganz perfiden Trick drauf hat: Er schreibt nämlich einfach fünf, sechs Seiten über das eigentliche Buchende hinaus. Und schon ist man bereits mitten im nächsten Fall. Das ist ein bisschen gemein, aber zu verzeihen. "So tödlich nah" ist ein toller neuer Krimi aus Schweden, fast ohne Blut und ohne, dass irgendwem die Haut über die Ohren gezogen wird. Und trotzdem stellt sich dieses feine angenehme Gruseln ein, dass man von einem spannenden Schweden-Krimi erwartet.

Jonas Moström

So tödlich nah

Verlag: List TB

ISBN: 978-3-548-61328-4

Preis: 9,99 Euro

auch als e-Book erhältlich