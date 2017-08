Die 28-jährige Kanadierin Jessica Lee hält sich zu einem Forschungsaufenthalt ein Jahr in Berlin auf. Die Tochter einer Taiwanesin und eines Walisers leidet unter schwerem Liebeskummer und beschließt, um ihr gebrochenes Herz zu heilen, jede Woche in einem neuen See rund um Berlin schwimmen zu gehen – egal bei welchem Wetter oder in welcher Jahreszeit.

WDR 2 Literaturkritiker Denis Scheck

Mit enormer Sinnlichkeit beschreibt die promovierte Umwelthistorikerin Lee, wie unterschiedlich sich ein See beim Schwimmen anfühlen kann: mal warm und schwer, mal kalt und scharf, mal seidig und liebkosend. Entstanden ist ein brillantes Beispiel für das neue "nature writing": ein Buch, das die Grenze zwischen Natur und Kultur buchstäblich verschwimmen lässt.

Jessica J. Lee

Mein Jahr im Wasser. Tagebuch einer Schwimmerin

Berlin Verlag

ISBN: 978-3-8270-1334-7

Preis: 18 Euro