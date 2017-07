Das Moralische ist in Verruf gekommen: "Eigentlich will niemand ein Arschloch sein, aber das Gutsein steht auch ziemlich in Verruf. Wie konnte das passieren?" schreibt Hilal Sezgin als ersten Satz in ihrem neuen Buch "Nichtstun ist keine Lösung". Die Philosophin, Autorin, Journalistin und engagierte Veganerin zog 2007 aus der Stadt aufs Land und betreibt heute in die Lüneburger Heide einen Gnadenhof. Sie plädiert für einen neue Kultur ethischer Verantwortung und will zu mehr Engagement ermutigen.

WDR 3: Ethisches Handeln ist in Verruf gekommen – wie konnte es so weit kommen?

Hilal Sezgin: Als vor zwei Jahren so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, haben ganz viele Menschen einfach das Naheliegende, das Gute und Hilfsbereite, getan. Dann kommt eben diese Rede vom Gutmenschen. Das sind zum Teil Stimmen von außen, aber auch von innen. Ich habe mir dazu unter anderem moralpsychologische Untersuchungen angeschaut und mich gefragt: Was motiviert uns denn, so und so zu reagieren, wenn jemand jetzt etwas Gutes tut? Wenn jemand anderes etwas macht, was wir eigentlich gut finden, reagieren wir nicht mit "au ja!", sondern mit "ach nee, das kann doch nicht klappen". Wir reagieren mit Konkurrenzgefühlen. Wir wollen alle nicht wie Bösewichte dastehen, sondern wie gute Menschen. Das ist schon ziemlich traurig, aber wenn man es durchschaut, kann man es auch ausschalten.

WDR 3: Ist das eine Folge des Kapitalismus, dass wir uns immer vergleichen müssen?

Sezgin: Dass wir das sofort als Konkurrenz oder Unangenehmes empfinden, zeigt doch auch, dass uns das wichtig ist, dass wir ein Gewissen haben, dass wir eigentlich auch ein besseres friedliches Miteinander wünschen. Oft trauen wir uns nicht, und diese Angst steht uns dann im Weg. Aber es sagt doch etwas über uns aus: Wir wollen eigentlich etwas Besseres, wir wissen, dass vieles im Argen liegt. Ich denke, man kann das doch konstruktiv wenden.

WDR 3: Angesichts der Bilder aus Syrien oder anderer Katastrophen in der Welt kommt dieses Gefühl: Man kann die großen Dinge dieser Welt doch nicht verändern. Bleibt da nicht Frustration?

Sezgin: Wir müssen uns einfach klar machen: Jeder von uns ist nur ein ganz kleines Wesen unter sieben Milliarden. Dass einer von uns alles verändern könnte, geht sowieso nicht. Das darf nicht die Messlatte sein. Nicht mal Barack Obama konnte als US-Präsident so viel verändern, wie er wollte. Sogar der mächtigste Mensch der Welt kann nicht nur gut handeln. Und wir sowieso nicht. Die kleinen Schritte müssen darauf bezogen werden, dass wir nur ein ganz kleiner Teil der Welt sind. Wir können uns nicht die ganze Schuld der Welt anlasten – und auch nicht die ganz großen Phantasien, da wird alles in Ordnung kommen.

Wir leisten einfach unseren kleinen Teil. Eine schöne Sache beim Gutes tun oder beim sich politisch Engagieren ist, dass man andere findet, die ähnlich denken und Ähnliches versuchen. Wenn man zusammenfindet und die Kräfte vereinigt, dann entwickelt man wirklich eine größere Kraft. Die fühlt sich dann gut an und dann merkt man, oh ich bin ja gar nicht so hilflos und machtlos wie vorhin. Das ist ein sehr ermutigendes Gefühl.

WDR 3: Sie sind Sufi, gehören also einer mystischen Strömung des Islam an. Kann das Gute auch auf kosmischen Weg zu uns kommen?

Sezgin: Ich hoffe, dass es eine Kraft gibt oder eine Wahrheit, die selber eine Kraft entwickelt. Es ist immer viel leichter etwas zu zerstören, als etwas aufzubauen. Da könnte man sagen: "Ach das Gute ist ja viel schwächer als das Böse." Aber das Gute hat trotzdem eine Kraft. Wir leben in einer sehr individualistisch denkenden Gesellschaft. Tatsächlich sind wir aber soziale Wesen und leben in einer Gesellschaft, die wir zusammen aufgebaut haben. Wir teilen das Wissen, das Handeln, die Freuden und den Alltag. Wir sind nicht so vereinzelt, wie es aussieht. Da ist für mich das Sufitum auch eine ganz wichtige Inspiration. Die sagen: Eigentlich sind wir sehr verbunden. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als wären wir nur Einzelkämpfer. Aber das stimmt nicht.

WDR 3: Haben Sie einen Tipp zum Ausschalten dieser offenbar psychologisch programmierten Konkurrenz?

Sezgin: Ich denke, dass man es erkennt und akzeptiert, ist eins. Wir sind einfach auch Ego-getriebene Wesen. Wir wollen nicht blöd dastehen, und unsere erste Reaktion ist oft nicht die schlaueste. Wir wollen uns selbst, unsere Lebensweise verteidigen. Aber wir können dazulernen. Das würde ich als Tipp geben. Zu erkennen: Eigentlich geht es hier nicht um Konkurrenz. Jetzt habe ich erst einmal abgewehrt, aber mal schauen, ob sich später nicht was Konstruktives daraus machen lässt, dass ich mich irgendwo einklinke, in eine Bewegung, die an einer besseren Welt arbeitet. Auch wenn das altmodisch klingt, aber eigentlich ist es doch das, was viele von uns wollen.

Hilal Sezgin sprach mit WDR 3 Moderatorin Kornelia Bittmann . Das vollständige Interview aus der Sendung "Mosaik" können Sie hier nachhören: