Herbstlektüre mit Elke Heidenreich

"Wiener Straße von Sven Regener

Die Prosa-Sause des Sven Regener geht weiter, könnte man sagen, wenn man in dessen ureigene Sprachschatulle greift. Der Sänger und Trompeter der Band "Element of Crime" macht seit über 15 Jahren, seit dem gigantischen Erfolg von "Herr Lehmann", auch in der Bücherwelt ordentlich Betrieb.

Tiefe und Abgründigkeit bekam die Geschichte des Kreuzberger Bierzapfers Frank Lehmann, der in den frühen 80ern vom beschaulichen Bremen ins anarchische West-Berlin zieht, in den Romanen "Neue Vahr Süd" und "Der kleine Bruder". Zuletzt hat Regener 2013 in 'Magical Mystery' davon erzählt, wie Franks bester Freund Karl Schmidt Mitte der 90er-Jahre zum Techno-Künstler wird. Jetzt liegt sein neuer Roman vor: "Wiener Straße". Der war auf der 'Long List' für den deutschen Buchpreis und ist wirklich sehr lustig. Viele schräge Vögel in einer schrägen Welt.