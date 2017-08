Buchtipp – Olga Grjasnowa: "Gott ist nicht schüchtern"

Amal ist Schauspielerin. Sie wird manchmal erkannt, weil sie in einer bekannten syrischen Fernsehserie eine Hauptrolle spielt. Ihr Vater ist reich und hält seine Hand über die Kinder. Als Proteste gegen die Regierung Assads beginnen, macht Amal mit. Sie glaubt an eine bessere Zukunft. Dann entdeckt sie, dass ihr Vater ein Doppelleben führt und eine zweite Familie hat. Auf der Straße übernehmen Polizei und Spitzel immer brutaler die Kontrolle. Schließlich flieht Amal aus ihrem Luxusleben über Beirut und die Türkei nach Deutschland.

Für Hammoudi geht die Reise anders rum. Er lebt in Paris und hat gerade eine Stelle als Arzt an der besten Klinik der Stadt bekommen. Er reist nach Syrien, um ein paar Formalitäten zu erledigen und seine Familie wiederzusehen. Doch er darf nicht zurück, bekommt keine Reiseerlaubnis. Schließlich operiert er bis zur Erschöpfung in einem Kellerkrankenhaus verletzte Menschen, Opfer der ständigen Bombenangriffe. Bis der IS die Stadt einnimmt und es höchste Zeit wird, zu fliehen.

Olga Grjasnowa erzählt die Geschichten der beiden knapp, nüchtern, ohne den Anflug von Kitsch. Ihr Roman wirkt wie eine Dokumentation, gerade weil sie sich nicht lange damit aufhält, was Amal und Hammoudi fühlen und denken. Sie werden getrieben, müssen überleben und darauf achten, nicht völlig abzustumpfen. Es gibt harte Szenen in dem Buch, aber das geht nicht anders, weil es die Wirklichkeit beschreiben will. Und weil es wichtig ist, sich dem zu stellen, was Menschen in die Flucht treibt.

Die 32-jährige Autorin ist mit einem syrischen Schauspieler verheiratet, der gegen das Assad-Regime protestiert hat und nun in Berlin lebt. Ihre eigene Großmutter hat auch eine Flucht erlebt. Vielleicht gibt dieser Hintergrund diesem Roman seine große Wahrhaftigkeit. Ein Buch, das weh tut. Zu Recht.