WhatsApp-Liebe: Sehnsucht im 10-Sekunden-Takt

Im 19. Jahrhundert stand die hohe Kunst des Liebebriefe-Schreibens in voller Blüte. Die Briefe sollten nicht nur Leidenschaft ausdrücken und hervorrufen, sondern ebenso Fantasie beflügeln und Sprache bereichern. In Zeiten von SMS sehen einige den Liebesbrief unwiederbringlich verloren. Die Sprache, die Geduld, die Sorgfalt: alles nicht gefragt in Zeiten oberflächlicher Kurznachrichten. "Jetzt bricht das Zeitalter der nächsten großen Liebe erst an" , so steht es dagegen auf dem Buch "Es ist Liebe". Geschrieben hat es Stephan Porombka, Autor und Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Berliner Universität der Künste.

WDR 3: Herr Porombka, Ihnen sind die Mahner und die Skeptiker ziemlich auf den Geist gegangen. Gegen wen oder was haben Sie da vor allem angeschrieben?

Stephan Porombka: Ich habe das Gefühl, dass das Smartphone schlecht geredet wird, dass das ganz schlimm ist, dass wir vor den Folgen gewarnt werden und dass es heißt: "Wir müssen loslassen." Weil das unser Gehirn verändert und weil es uns zu oberflächlich macht und weil es zu schnell ist und wir uns nicht mehr konzentrieren können. Wir können es ja im Grunde genommen alles herunterbeten. Das Eigenartige ist, dass das nicht nur unser Leben im Allgemeinen betrifft, sondern auch mittlerweile die Liebe im Besonderen. Da tut sich so unglaublich viel, was das Netz betrifft oder was unseren Umgang mit dem Smartphone betrifft. Und es ist von so viel Warnungen umstellt, dass ich das doch sehr, sehr eigenartig finde - und auch bedenklich.

WDR 3: Es wird anders geschrieben, es wird auf anderen Medien geschrieben. Damit verändert sich doch eine Verhaltensebene mit oder glauben Sie das nicht?

Porombka: Ja, absolut. Deswegen würde ich auch sagen, es ist grundsätzlich nicht so, dass wir die alte Liebe jetzt einfach in die neuen Medien übersetzen. Ich muss als Kulturwissenschaftler auch nur 200 Jahre zurückgehen: Wenn die Romantik damals unsere Liebe erfunden hat oder das, was wir von der Liebe denken, dann hing das an den Medien, am Liebesbrief, an den Romanen, in denen Liebesgeschichten erzählt worden sind.



Jetzt wechseln die Medien und die neuen Medien ermöglichen uns andere Möglichkeiten, unsere eigenen Liebesgeschichten zu erzählen und weiter zu stricken. Und ich glaube dieses andere stricken, das verändert natürlich die Liebe, das ist völlig klar. Deswegen spreche ich von der Nächstenliebe. Wenn man jetzt fragt, was das genau ist und was das genau wird, dann würde ich sagen: Ich weiß es nicht. Denn wir stecken ja mitten drin und jeder hat jetzt die Möglichkeit, an seiner eigenen Liebesgeschichte mit zu stricken.

WDR 3: Es gibt ja schon Veränderungen, die man beobachten kann. Da ist zum Beispiel die Rede von der "Nabelschnur". Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Ehepaare. Gestern hat sich noch der Mann neben mir während des Einkaufs permanent zuhause rückversichert, ob das jetzt die richtige Bohnen und die richtigen Äpfel sind. Das ist ja auch eine Form von Dauerkontakt. So etwas wie Warten oder Sehnsucht muss es also gar nicht mehr so geben. Sie warnen aber davor, hier über Verluste zu sprechen. Kann man sich nicht einerseits Sorge um Verluste machen, also Verluste von Text vielleicht, von der Fähigkeit, lange Texte zu schreiben oder zu lesen - und andererseits gleichzeitig sagen: Wir müssen das aktiv gestalten?

Porombka: Das mit der Sehnsucht von dem Mann ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Dieser Mann, der in der Schlange steht und sich andauernd rückversichert. Und Sie sehen jetzt: Da fehlt eine bestimmte Form von Sehnsucht, eben weil dieses Dauerfeuer da ist. Wenn man genau hinguckt oder ihn jetzt befragen würde - auch das kennen wir mittlerweile alle - verändert sich die Zeit-Struktur der Sehnsucht. Diese bezieht sich nämlich jetzt nicht mehr nur auf Wochen, sondern sie bezieht sich leider manchmal auf Minuten oder Sekunden, weil ich eine WhatsApp-Nachricht an die Geliebte schicke und denke: "Sie hat es gesehen, da sind jetzt zwei blaue Häkchen, warum antwortet sie nicht?" 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 … Also die Sehnsucht ist immer noch da, nur sie wird im Grunde genommen eine andere oder sie wird anders besetzt.

Und ich meine, das muss man wahrnehmen. Ich muss nicht über den Verlust von Sehnsucht nachdenken, ich kann darüber nachdenken, wie sich die ganze Sache verändert. Und jetzt kann ich mir auch mit der Geliebten darüber Gedanken machen, wie wir mit dieser neuen Form von Sehnsucht umgehen. Ich glaube, die Smartphones zwingen uns geradezu dazu, den Blick darauf zu richten: Sag mal, wie machen wir das jetzt eigentlich, wie wollen wir es, wie geht das, wie halten wir das aus. Was wollen wir uns schreiben, wie kann es schön sein. Das muss jetzt in den Beziehungen alles neu verhandelt werden.

Das Gespräch führte Annette Hager in WDR 3 Resonanzen.