Buchtipp – Abir Mukherjee: "Ein angesehener Mann"

Ein Ermittler mit Vergangenheit

Captain Sam Wyndham, Ex-Scotland-Yard-Sonderermittler, ist noch keine zwei Wochen neuer Chief Inspector in Kalkutta und hat große Schwierigkeiten, sich an das Land, die Hitze, die indische Lebensweise und die politischen Spannungen zu gewöhnen. Da wird in Black Town, einem Stadtteil, in dem nur Inder leben, ein weißer Mann ermordet. Und es ist nicht irgendein Mann, sondern der engste politische Mitarbeiter des höchsten und mächtigsten Mannes in Bengalen.

Warum musste dieser Mann sterben? Ein Terrorakt der indischen Unabhängigkeitsbewegung? Und warum schaltet sich die Militärpolizei so schnell in den Fall ein?

Politische Intrigen und Ränkespiele

Mit Hilfe seines indischen Sergeants, den Wyndham, sehr zum Ärger seiner anderen Kollegen, als gleichwertigen Polizisten behandelt, macht sich der Inspektor auf die Suche nach dem Mörder. Doch es wird für ihn, der selber noch mit vielen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, nicht leicht, die Intrigen-und Ränkespiele einer für ihn komplett fremden Welt zu durchschauen und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Kino im Kopf

Abir Murkherjees Debütroman ist in Großbritannien gleich in die Bestsellerlisten eingestiegen, und das zu Recht. Die eigentliche Story dieses Krimis ist gut, aber nicht unbedingt außergewöhnlich. Aber der Autor schafft es mit wenigen Worten, die politisch zerrissene Stadt Kalkutta mit ihrer Hitze, ihren Gerüchen, ihen verstopften Straßen, den verfallenen Häusern und herrschaftlichen Villen, so plastisch zum Leben zu erwecken, dass wir Leser die ganze Zeit das Gefühl haben, mit Captain Wyndham durch die Stadt zu streifen und den Mörder zu suchen. So geht Kino im Kopf.