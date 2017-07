Max Goldt - Der Mann mit dem Mireille-Mathieu-Bart

"Was tun mit süßen Holo-Leugnern?"

So nennt Max Goldt ein sieben Minuten kurzes Dramolett. Schon der Titel weist den Autor als ausgebufften Sprachkritiker aus: Der verniedlichende Titel "Holo-Leugner" für Holocaust-Leugner klingt abstoßend, anstößig und könnte dennoch als Schlagzeile nicht nur über einem Boulevardzeitungs-Artikel stehen. Der "süße Holo-Leugner" in Max Goldts Dramolett ist ein weißgeschminkter Straßenkünstler, der in einer Fußgängerzone pantomimische Sketche vorführt und dabei Moosröschen verteilend die Passanten entzückt.

"Frauenstimmen: Mir auch ein Röschen, mir auch ein Röschen.

Männerstimme: Mir fünf Röschen, bitte. Und 20 Autogramme, zehn Hochformat und zehn Querformat, zum Tauschen."

Ein bisschen Lust am Skandal

Als der Artist sich dann aber plötzlich als Neonazi entpuppt und lautstark den Holocaust leugnet, verstört er zunächst sein Publikum. Doch die aufgebrachte Stimmung verpufft schnell. Max Goldt führt vor, wie ein solches kollektives Reaktionsmuster abläuft: Erst peinlich berührt wegschauen, dann Verharmlosen statt Empörung zeigen, schließlich darauf beharren, sich bloß nicht den Spaß verderben zu lassen. Ein bisschen Lust am Skandal wird doch wohl erlaubt sein.

"Aber erst mal gehen wir schauen, was unser jungfreches Gauklerkerlchen macht. Vielleicht hat es inzwischen dazugelernt."

Was beginnt wie ein komödiantischer Ausflug in die Fußgängerzone, entwickelt sich in eine bissige Parodie, bei der man sich unwillkürlich fragt: Was darf Satire?

"Wie gut dass ich ein Künstler bin."

Max Goldt

Vor Max Goldts unerschrockenem Humor ist nichts und niemand sicher, auch nicht die eigene Zunft der Künstler und Kreativen.

"Habe also eine Tür beschmiert und habe die Ehre, das teuer bezahlt zu bekommen. Man will eine Schule nach mir benennen? Nun denn, wenn sie im feinsten Viertel liegt."

Künstlereitelkeit und Marktopportunismus nimmt er ebenso aufs Korn wie das Klischee vom wilden amoralischen Genius, dem man jede Narrenfreiheit zugesteht. Doch Max Goldt ist ein Meister darin, alles so dazustellen, dass immer auch das Gegenteil wahr sein kann.

"Künstler sind halt ein explosives Völkchen, dem wird in der Bevölkerung im Allgemeinen uneingeschränktes Verständnis entgegengebracht."

15 neu geschriebenen Versionen

Max Goldts neues Hörbuch versammelt 15 Texte, die zwischen 1988 und 2016 entstanden sind. Aufgenommen hat er sie allerdings alle im vergangenen und in diesem Jahr, und zwar in neu geschriebenen Versionen. Denn Max Goldt ist ein unermüdlicher Überarbeiter des eigenen Werks, er feilt am Stil, kürzt, ergänzt, aktualisiert, erfindet neue Varianten. Und meistens unterscheidet sich die Lesefassung von der geschriebenen. Einige der Dramolette und Kurzessays dieses neuen Hörbuches hat er im Studio gelesen, die anderen sind Live-Mitschnitte von seinen Rezitationsabenden.

"Oh doch! Eine gescheite Cocktailbarwirtin sagte einmal als sie einer allgemein geläufigen gastronomische Wirte scheltenden Redensart besonders überdrüssig war: Wer nichts wird, wird Gast. Ein anderer sagte: Wer nichts kann, schreibt skandinavische Kriminalromane. Und ich füge hinzu: Wer auch das nicht kann, schreibt ein Lexikon. Zumindest scheint es heute so. Was liegt nicht alles in den Buchhandlungen aus: Lexikon berühmter Hunde."

Ein Gigant der Wahrnehmung

Max Goldt ist ein genauer Beobachter gesellschaftlicher Trends, Moden und Mentalitäten. In diesem Hörbuch unternimmt er eine Reise ins Emirat Katar, unterhält sich sprachkritisch mit einer Professorin für Genderforschung oder begibt sich aufs explosive Terrain der Paar-Beziehungen. Goldt analysiert Alltagsgewohnheiten, Kleidung, die Art, wie die Leute sich bewegen, was sie essen und vor allem wie sie sprechen. Und das mixt er höchst originell durcheinander. Bei all dem wahrt er jedoch immer größtmögliche ironische Distanz. Da wirkt Abstruses plötzlich glaubhaft. Denn charakteristisch für Max Goldt sind überraschende Wendungen und herrlich absurde Pointen. Und die kommen am besten zur Geltung, wenn er sie selbst vorträgt. Als Rezitator seiner Texte bedient Max Goldt alle Stimmungslagen: Er kann Possen reißen, verzückte Teenager mimen, einen diabolischen Unterton mitschwingen lassen und peinliche Szenen aufs Schönste auskosten – wie in dieser Geschichte mit dem Titel "Ein gelungener Antrittsbesuch":

"Ein vor Solidität strotzendes Kaufmannsehepaar tritt aus der Haustür. Der Mann, in gehobenem Freizeitlook, lächelt patriarchalisch. Die Frau, mit ausgestreckten Armen auf die junge Frau zulaufend: Julia! … Der Mann, seiner Frau etwas schwereren Schrittes folgend: Und Sie müssen Lars sein."

Der Antrittsbesuch des jungen Paares bei ihren Eltern gewinnt, wen würde es wundern, schnell groteske Züge – und nimmt einen so unvorhersehbaren Verlauf, den man hier auf keinen Fall verraten darf. Das muss man selbst hören.