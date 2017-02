"Der Kreis der Rabenvögel" von Kate Mosse

Chichester, England 1912: Die junge Connie lebt mit ihrem Vater, dem ehemals berühmten Tierpräparator Gifford, abgelegen in den Sümpfen nahe eines kleinen Dorfes. Seit einem Unfall vor zehn Jahren kann Connie sich nicht mehr an ihre Kindheit erinnern. Und ihr Vater weigert sich, ihr zu erzählen, was damals passiert ist.

Doch in letzter Zeit tauchen immer mehr Erinnerungsfetzen in Connies Gedächtnis auf, die sie zunächst nicht zuordnen kann. Außerdem hat sie das Gefühl, dass ihr Haus beobachtet wird. Dann findet Connie eine Leiche und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Und die Vergangenheit holt Connie, ihren Vater und gleich mehrere hochangesehene Bürger gnadenlos ein.

Kate Mosse versteht es in diesem Roman wunderbar, eine Schaueratmosphäre zu kreieren, ein perfektes Setting, bei dem man die ganze Zeit darauf wartet, dass Vincent Price (berühmter Schauspieler in Edgar-Allan-Poe-Schauerfilmen in den 50ern und 60ern) um die Ecke kommt und der Bösewicht ist.

Tatsächlich ist am Ende alles anders, aber das soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Lesen sie selbst.