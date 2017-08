Buchtipp – Martin Schult: "Dem Kroisleitner sein Vater"

Denn dort, im beschaulichen St. Margarethen, ist der alte Alois Kroisleitner gestorben. Völlig überraschend und auf mysteriöse Weise, denn am Morgen war der 104-Jährige noch putzmunter, später am Tag lag er mit einer blauen Zunge und zerkratzten Knien auf einem Wanderweg. Was hat wohl der unbekannte Wanderer, der kurz vor dem Tod des Alten im Dorf aufgetaucht ist, damit zu tun?

Frassek, so heißt der Wanderer, ist eigentlich Polizeiobermeister in Berlin, und war nur zufällig in St. Margarethen gelandet. Schnell wird klar, Frassek hat zwar jede Menge Probleme, aber ein Mörder ist er nicht. Und so wird Frassek vom Verdächtigen zum Ermittler und sieht sich bald von Intrigen, alter Schuld, Lügen und jeder Menge Dorfklatsch umgeben.

Martin Schult hat mit "Dem Kroisleitner sein Vater" eine unterhaltsame Geschichte mit viel Wortwitz und Krimielementen geschaffen. Denn neben der eigentlichen "Kriminalgeschichte" lernen wir das Leben – und vor allem die Abgründe – der Dorfbewohner kennen und das ist am Ende fast wichtiger als der Tod des alten Kroisleitner.