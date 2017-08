Comic-Landmarken und ihre Vorbilder

Unter gleichem Titel inszeniert nun eine Graphic Novel (2017) die Erzählung aus dem Jahre 1842. Das Herrenhaus in Bökendorf war öfter Ziel der viel reisenden Dichterin. Annette von Droste-Hülshoff besuchte den Stammsitz ihrer Großeltern mütterlicherseits, der Familie von Haxthausen. Dort erfuhr sie von dem Mord an dem jüdischen Händler Soistmann Behrendt, der einen Steinwurf entfernt vom "Dorf B.", in Ovenhausen lebte.

Julian Voloj

Julian Voloj adaptierte die Novelle "Die Judenbuche" für den Comic. Sein Augenmerk lag dabei auf dem Judenhass, den Annette von Droste-Hülshoff in gewisser Weise zum Thema machte. Wozu Vorurteile führen, zeigen Novelle und Comic gleichermaßen. Julian Voloj, Sohn mit jüdischen Vorfahren aus Westfalen, entdeckte bei seinen Recherchen vergessene und verdrängte Orte jüdischen Landlebens.

Claudia Ahlering

Die Comiczeichnerin Claudia Ahlering auf einem Bergrücken am Joelskamp. Es gießt und stürmt: in der Novelle, im Comic und in der Wirklichkeit, als sie mit WDR-Reporterin Claudia Friedrich durch die Landschaft spaziert. Durch diese Wälder streiften auch die Figuren aus der Buchvorlage, die sogenannten Holzfrevler, Banden, die Waldstücke abholzten und zu Geld machten. Auf den Wegen zogen Händler, lauerten Mörder.