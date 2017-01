Comiczeichner Flix: Der Aussortierer

Felix Görmann alias Flix hält nicht viel davon Bücher zu horten. Seine Grundsammlung steht. Kommt nun ein neues Buch dazu, fliegt ein altes dafür raus: "Ich finde, ein Bücherregal ist auch was Lebendiges und man hat einen begrenzten Platz", so der Comicautor. Auf diese Weise wolle er sein Bücherregal optimieren, "dass man irgendwann, wenn man so 70, 80, 90 ist, das perfekte Bücherregal hat mit lauter Büchern, die man gut findet."

Flix' Bücherregal ist comicfreie Zone

Flix sortiert seine Bücher nach Lesezeitpunkt und stellt seine Lektüre nach den Hauptwerken bekannter Autoren zusammen. "Also, so ein bisschen Rosinenpickerei. Ein Knaller nach dem anderen." Comics sucht man in seinem Bücherregal vergeblich. Die seien Arbeitsmaterial und stünden im Atelier, so Flix. Dort entstehen auch seine Serien wie "Glückskind", der Comic über einen Vater, dessen kleine Tochter und einen Waschbären. Oder Goethes "Faust", den Flix für die FAZ gezeichnet und dabei kurzerhand in die Gegenwart und nach Berlin-Kreuzberg verlegt hat.