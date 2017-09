Bedeutende Auszeichnung für Kölner Buchhandlung

WDR: Bei Ihnen in der Buchhandlung gibt es Lesungen in einer besonderen Intensität. Was macht Ihre Lesungen aus?

Laaff: Ja, wir machen ganz besondere Lesungen. Wir machen sogenannte Langzeitlesungen. Wir haben eine sieben Jahre lange Proust-Lesung mit der "Suche nach der verlorenen Zeit" gemacht, daran angeschlossen Uwe Johnsons "Jahrestage" , die wir komplett vorgelesen haben. Dann haben wir "Das Buch der Unruhe" von Fernando Pessoa zwei Jahre lang vorgelesen. Und nun sind wir im zweiten Jahr mit "Don Quichotte" von Cervantes. Diese Lesungen finden zwei Mal im Monat statt. Die Veranstaltungen werden so gut besucht, dass wir sie sogar wiederholen müssen.