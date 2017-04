Adrian McKinty - Rain Dogs

Dass Polizisten vor der Fahrt zur Arbeit unter dem Auto nach Bomben gucken, ist in Adrian McKintys Sean Duffy-Romanen normal. Sie spielen in den 80ern in Nordirland zur Zeit der Unruhen zwischen Katholiken, Protestanten und der britischen Armee mit Sprengfallen, Heckenschützen und blutigen Straßenkämpfen. In "Rain Dogs", Duffys fünftem Fall, soll er den Mord an einer Journalistin aufklären, die eine Gruppe finnischer Investoren auf Erkundungstour in Nordirland begleitet hat.

Gewalt und Arbeitslosigkeit

Im Nordirland der 80er grassiert damals nicht nur Gewalt, auch die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch. Da weckt der Besuch möglicher Investoren die Hoffnung auf Jobs. Der Mord an einer Journalistin, die die Gruppe begleitet hat, kann da nur stören. Duffy soll den Fall lösen, ohne dabei die Investoren zu verschrecken. Doch derlei Rücksichten verweigert der sture Einzelgänger. Erst recht, als er herausfindet, dass mit diesen Finnen etwas faul ist. Duffy wird von höchster Stelle zurückgepfiffen, will aber nicht klein beigeben. Seinen Frust dämpft er mit Kiffen und so manch einem Whisky zuviel.

Duffy lässt nicht locker

An dem einflussreichen Täter bleibt er dran und hat dabei mit einer kriminalistischen Herausforderung zu kämpfen. Der Mord geschah in einem geschlossenen Raum. Erstmals arbeitet er bei diesem Fall auch überzeugend im Team. Im Zusammenspiel mit zwei höchst unterschiedlichen Sergeants, einem blutjungen Mathematiker und einem bibelfrommen Presbyterianer, kommen Herzlichkeit, Wärme und sogar Witz auf, was angesichts des fiesen, kaltblütig geplanten Mordes und der Unruhen geradezu wohltuend wirkt.

Taffer Ermittlerkrimi

Gefühlig ist "Rain Dogs" dennoch nicht, sondern ein starker, taffer Ermittlerkrimi, der Nordirland in dieser finsteren Epoche hautnah spürbar macht. Und erneut begeistert Inspector Duffy: Er ist verdammt hartnäckig, verletzlich, störrisch und dabei sehr sympathisch. Ein Serienheld, der an seine Grenzen geht und auf dessen nächsten Fall man sich jetzt schon freut.

Adrian McKinty

Rain Dogs

aus dem Englischen von Peter Torberg

Suhrkamp Verlag

ISBN: 978-3-518-46747-3

Preis: 14,95 Euro