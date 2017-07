Das Bonner Münster in 360 Grad

Das Bonner Münster ist das größte und wichtigste katholische Gotteshaus in Bonn und ein Wahrzeichen im Zentrum der Bundesstadt. Am 23. Juli 2017 findet dort der vorerst letzte Gottesdienst statt, denn die Basilika am Münsterplatz wird für etwa 20 Millionen Euro grundlegend saniert und bleibt für etwa drei Jahre geschlossen. Ein Rundgang durch das Münster ist dennoch möglich: virtuell in 360 Grad mit beeindruckenden Bildern, Tönen und Videos.