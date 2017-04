Das Treppenhaus bespielt Mary-Audrey Ramirez. Die Künstlerin hat eine ganz neue Arbeit für Haus Mödrath entwickelt. "Die erste Idee war so ein Tornado, der alle Tiere von Überall mitsammelt", so die gebürtige Luxemburgerin, die in Berlin lebt. Sechs Meter hoch ragt ihre sich verjüngende Pyramide aus zwölf selbst genähten Tieren und Kissen in die Höhe. Ein Wildschwein, ein Flamingo, ein Erdferkel, ein Grashüpfer sind zu erkennen, ganz oben auf dem kleinsten Kissen hockt ein Nacktmull, ein Höhlenwesen aus Ostafrika. (Mary-Audrey Ramirez: Rose & Jack, kill me plz, 2017)