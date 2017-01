Baukunstarchiv NRW: Neues Gedächtnis der Bauschaffenden

Der Architekt Paul Schneider-Esleben, geboren 1915 in Düsseldorf, baute das Mannesmann-Hochhaus und die Haniel Garage in Düsseldorf sowie den damals revolutionären Köln-Bonner Flughafen: nordrhein-westfälischer geht es nicht. Trotzdem fand die maßgebliche Ausstellung zum 100. Geburtstag Schneider-Eslebens mit Plänen und Modellen aus seinem Nachlass in der Münchener Pinakothek der Moderne statt. Danach gefragt zu werden, schmerzt Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, heute noch. Wäre das nicht passiert, wenn es 2015 schon ein Baukunstarchiv NRW gegeben hätte? "Da bin ich sehr überzeugt von. Wir hatten ja diese Ausstellung über Schneider-Esleben und ich musste erleben, dass man uns aus München die Sachen schicken musste, weil die Erben damals niemanden gefunden haben - auch die Stadt Düsseldorf hatte kein Interesse -, der sich dieser tollen Dinge angenommen hätte", so Uhing.

Also ging Schneider Eslebens Nachlass nach München. Wenn jetzt in Dortmund mit den Umbauarbeiten für ein Baukunstarchiv NRW begonnen wird, ist das ein überraschend gutes Ende nicht nur für das Schicksal von Architektennachlässen, sondern auch für ein Herzstück der Stadt Dortmund: das Haus des Museums am Ostwall für moderne Kunst, das seit dem Umzug ins Dortmunder U jahrelang verwaist war.

Extra gegründeter Förderverein beteiligt sich an Kosten

Das Gebäude sei ja schon mal in den Köpfen der Dortmunder und vieler Kunstinteressierter, so Uhing. Die Stadt Dortmund hätte es trotzdem beinahe gegen das sehr verlockende Angebot eines Investors eingetauscht und zum Abriss freigegeben. Denkmalgeschützt war es nicht, was da nach 100 Jahren, nach Kriegszerstörung, Neuaufbau und Sanierung noch stand. Gebaut als historisches Königliches Bergbauamt, wurde der gewichtige Gründerzeit-Bau schon früh zum Museum, damals noch für Kunst und Gewerbe.

Der Lichthof des Museums am Ostwall soll im neuen Baukunstarchiv erhalten bleiben

Von den Bomben des Zweiten Weltkriegs verstümmelt, begann das Haus sein Nachkriegsleben um zwei Stockwerke kürzer, mit schlichter Fassade, die nur ganz leise Zeichen der Vergangenheit bewahrt. Aber ein buchstäblich zentrales Stück der alten Pracht ist im Innern erhalten: der alte Lichthof. Ernst Uhing: "Dieser Raum hat eine besondere Wirkung auf die Menschen. Das ist ein Muss, so etwas zu erhalten."

Das dachten und fühlten auch viele Dortmunder Bürger, folglich kam es zur Bürgerinitiative. Eine Nachdenkphase wurde eingelegt. Die Idee eines Baukunstarchivs war da schon in der Welt, einige Interessenten hatten sich zusammengefunden, darunter die Architektenkammer NRW und die Stiftung Deutscher Architekten sowie die TU Dortmund und die Stadt Dortmund. Dazu wurde ein Förderverein gegründet, der sich nun an den Kosten beteiligt, womit das bürgerschaftliche Engagement heute seinen festen Platz hat in diesem Projekt.

Stadt Dortmund stellt ehemaliges Museum kostenfrei zur Verfügung

Es hat ein paar Jahre gedauert bis zur Einigung aller Akteure dieser Bilderbuchkoalition. Der Löwenanteil der Förderung kommt nun vom Land. Die Stadt Dortmund, die weiß, was kulturelles Kapital im Ruhrgebiet bedeutet, tut was dazu und gibt das Gebäude mietfrei her, die Uni Dortmund übernimmt die wissenschaftliche Leitung, die Architektenkammer führt die Geschäfte, Ingenieure wie Architekten sitzen im Boot. Wenn alles so weiter läuft, wird Ernst Uhing ab 2018 Hinterbliebenen von Architekten klare Auskunft geben können, wenn sie anrufen und fragen: "Was sollen wir mit dem Nachlass unseres Vaters machen, der hatte ein Architekturbüro, Modelle, Zeichnungen, Pläne?"

Natürlich wird auch das Baukunstarchiv nicht alles aufnehmen können. Aber es kann dafür sorgen, dass die wenig geliebte Nachkriegsmoderne, deren Schöpfer gerade aussterben, ihre Chance bekommt, im historischen Abstand Qualitäten zu beweisen. Ausstellungen, im Lichthof natürlich, werden hoffentlich Publikum anziehen. Es soll ja keine stille Höhle der Forschung sein, das Haus, das so kongenial seinem Inhalt gerecht wird: Vor der Tür sehr städtisches Verkehrsrauschen - zentrale Lage halt -, dahinter ein kleiner Park, von ruhrgebietlicher Bescheidenheit wie der Bau selbst, der in seinem nobel-zurückhaltenden Wiederaufbau-Gewand eine lange Geschichte erzählt.