Ovationen zum Auftakt der Ruhrfestspiele

Die Premiere des Schauermärchens "Der Sandmann" in der Inszenierung von US -Starregisseur Robert Wilson ist am Mittwochabend (03.05.2017) zum Auftakt der Ruhrfestspiele in Recklinghausen begeistert gefeiert worden.

Minutenlanger Applaus

Der 75-jährige Wilson hat aus dem Gruselmärchen von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 ein bildmächtiges Rockspektakel mit der wuchtigen Musik der britischen Singer-Songwriterin Anna Calvi gemacht. Das Publikum spendete dem überzeugenden Ensemble, Musikern und Regisseur Wilson minutenlangen Applaus. Bei den sechswöchigen Ruhrfestspielen gibt es mehr als 300 Veranstaltungen.